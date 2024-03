La cancha del estadio Monumental fue tema en el partido de Colo Colo ante Godoy Cruz. El pasto estaba blando y el balón no rodaba de la mejor forma en sectores del terreno de juego.

En imágenes se vio que el césped estaba suelto. Patricio Bustamante, quien es considerado el mejor canchero de Chile, conversó con BOLAVIP sobre la situación que ocurre con el campo de juego en el Monumental.

“Desconociendo los trabajos que están haciendo, pero se entiende que Colo Colo tiene un asesor y se entiende que contrató un nuevo canchero”, comentó el reconocido experto en canchas.

También mencionó al histórico canchero Florencio Ceballos, quien falleció en 2005 y dejó un legado en materia de preparación de campos de juego: “Hay dos personas ahí que llevan muchos años en Colo Colo que trabajaron con Ceballitos. Colo Colo tiene todas las maquinarias, todos los materiales”.

Bustamante intuye cuál podría ser el problema en el conjunto Albo: “Desconozco si no hay una mancomunión entre el asesor y la persona que las oficia de canchero para realizar los trabajos que corresponden, creo que por ahí va el problema”.

Además, se refiere a la especialización de los cancheros: “Un asesor cuando no tiene la experiencia y la práctica como lo tenía Ceballitos… el señor era capo, no tenía muchos estudios, pero era capo. Yo nunca fui a la universidad a estudiar Ingeniería en Agronomía, ni tampoco canchero, porque no existe esa carrera. El canchero se hace en el fútbol. Se hace una persona que conoce las necesidades del futbolista, del técnico”.

El pasto del Monumental se vio suelto en el duelo entre Colo Colo y Godoy Cruz por la Copa Libertadores. (Foto: Guille Salazar)

Patricio Bustamante piensa que se preocuparon más de los estético

El reconocido preparador entrega tips sobre los requerimientos actuales: “Debe compatibilizarse la calidad de la cancha para que los futbolistas puedan hacer bien su trabajo y también que estéticamente la cancha luzca muy bonita. Antes no era tan importante. Años atrás no era importante esto, pero hoy día sí pasa a ser más importante”.

También observa que hay una preocupación enfocada más en la estética que en lo que necesitan los jugadores: “¿Qué han hecho ahora? Se han preocupado de lo estético que de lo real. Una cancha linda verde para la televisión y qué le estamos entregando a los profesionales, a los jugadores que son las verdaderas figuras”.