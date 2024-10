Jorge Almirón fue expulsado en el partido de Colo Colo ante Universidad Católica. Sin embargo, luego de recibir la roja, el DT le dio la mano fuerte al árbitro José Cabero. El silbante calificó el actuar del estratega como “violento y descontrolado”.

Este martes sesionó el Tribunal de Disciplina y Jorge Almirón concurrió a la instancia para hacer sus descargos.Finalmente, el órgano resolvió sancionar con tres fechas al profesional argentino en un fallo dividido.

El integrante del Tribunal de Disciplina, Alejandro Musa, informó que es una jornada por la expulsión por doble amarilla y dos fechas más por los actos informados posterior a la roja, totalizando así las tres jornadas de sanción para el DT.

De esta manera, Almirón no podrá dirigir el partido de Colo Colo ante Huachipato este domingo a las 12:00 en el estadio CAP de Talcahuano. Además, tampoco podrá estar en el compromiso frente a Unión La Calera el miércoles 16 a las 19:00 en el estadio Nicolás Chahuán.

Tampoco podrá dirigir frente a Palestino el domingo 20 de octubre a las 15:00 en el estadio Municipal de La Cisterna.

El DT tendrá que ver estos encuentros desde la tribuna. Por aquello las instrucciones las tendrán que impartir sus ayudantes, Pablo Manusovich y Maximiliano Velásquez.

Jorge Almirón se disculpa con José Cabero

El entrenador de Colo Colo se disculpó con el árbitro del encuentro ante Universidad Católica. “Cada acción tiene una consecuencia. Me excedí, la expulsión estuvo bien, le quiero pedir disculpas a José Cabero, que hizo un gran arbitraje”, expresó en diálogo con TNT Sports tras el partido ante Audax Italiano

Además mencionó que se equivocó: “Ojalá que no sea tan drástico, y espero no hacerlo más. Me equivoqué, perdí la cabeza en un momento”.