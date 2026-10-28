Blanco y Negro define la renovación de contrato de esta figura de Colo Colo: ¿Y Arturo Vidal?

El directorio extraordinario de ByN acordó la renovación de contrato del lateral Diego Ulloa, una de las revelaciones en la temporada.

Pese a que el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, ha insistido en hablar de las renovaciones en Colo Colo una vez que termine la temporada, este miércoles el directorio de Blanco y Negro dio un primer paso para asegurar la continuidad de una de las grandes revelaciones este 2026.

Según informó el periodista de Radio ADN, Cristián Alvarado, la dirigencia de Blanco y Negro acordó extender el contrato del defensor Diego Ulloa, quien esta temporada se ha ido afianzando en el esquema del técnico Fernando Ortiz, pese a que ante Palestino quedó fuera de la citación por decisión técnica, aunque rumores apuntan a una indisciplina por atrasos.

Diego Ulloa renovó contrato en Colo Colo hasta 2027 (Photosport).

El vínculo del lateral ya había sido extendido a comienzos de 2026, cuando regresó de su préstamo en Unión La Calera. En aquella oportunidad, Colo Colo acordó prolongar su contrato hasta junio de 2027, considerando que el acuerdo original finalizaba en diciembre de este año.

Sin embargo, la dirigencia alba decidió asegurar su continuidad por más tiempo. Con la nueva extensión, Ulloa tendrá contrato hasta diciembre de 2027 y, además, contará con mejoras en las condiciones económicas de su vínculo con el Cacique.

El rendimiento de Ulloa ha sido una de las noticias positivas de Colo Colo durante la temporada. El lateral izquierdo se consolidó como una pieza importante para Fernando Ortiz, y su buen nivel también le permitió dar el salto a la Selección Chilena, donde recibió sus primeras convocatorias y consiguió debutar. Incluso, en el último amistoso de La Roja frente a México, incluso fue titular y destacó por su actuación.

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