Un verdadero bombazo sacude el mercado de Colo Colo luego de que el periodista Cristián Alvarado revelara una información que podría marcar el futuro inmediato del plantel albo.

En el programa Los Tenores de Radio ADN, el reportero aseguró que Boca Juniors estaría siguiendo muy de cerca a Javier Correa, delantero del Cacique y una de las piezas ofensivas más importantes del equipo.

Según detalló Alvarado, desde Argentina el interés es real y concreto: “Hay que estar muy atento al futuro de Javier Correa. Atención, porque desde Argentina, Boca Juniors está en búsqueda de un delantero y mira con buenos ojos su llegada”, señaló el periodista, encendiendo de inmediato las alarmas en Macul ante una posible ofensiva del gigante trasandino.

Boca Juniors tiene la mira puesta en Javier Correa como refuerzo (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

Pero eso no fue todo. El propio comunicador profundizó aún más en la información y reveló que el atacante albo no es un nombre nuevo en la órbita xeneize: “Ya estuvo en la mesa de Juan Román Riquelme como alternativa antes de llegar a Colo Colo”, afirmó, dejando en evidencia que Correa sería una especie de vieja obsesión para la dirigencia de Boca.

Esta situación transforma el escenario en un tema sensible para Colo Colo, considerando que Javier Correa llegó como una apuesta fuerte y se ha convertido en una carta clave dentro del esquema ofensivo siendo el 9 titular el ‘Cacique’ estos últimos años.

Además, el contexto no es menor, ya que Boca Juniors se encuentra activamente buscando un delantero para reforzar su plantel, y el nombre del atacante albo encajaría en el perfil que maneja la dirigencia encabezada por Riquelme. Por lo mismo, en el Monumental saben que cualquier movimiento desde Argentina podría acelerar los tiempos.

Por ahora, todo se mantiene en el plano de la información y el seguimiento, pero la advertencia está hecha. Colo Colo deberá estar atento, porque el interés de Boca Juniors por Javier Correa podría transformarse en una de las grandes novelas del mercado albo en las próximas semanas.

DATOS CLAVE

El periodista Cristián Alvarado reveló que Boca Juniors sigue de cerca al delantero Javier Correa.

Javier Correa ya fue una alternativa para Juan Román Riquelme antes de fichar por el club albo.