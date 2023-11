Para nadie es sorpresa que integrantes de la Generación Dorada ya queman sus últimos cartuchos, no solo en la selección chilena, si no que en sus carreras en sí. Los viejos rockeros, muchos de ellos, ya comienzan a volver a Sudamérica y otros, al país mismo.

Uno de ellos es Arturo Vidal, quien el año pasado volvió al continente para jugar en Flamengo y luego pasar al Atlético Paranaense, donde no ha jugado mucho y más aún, que por La Roja sufrió una dura lesión meniscal, que lo obligó a someterse a una cirugía y que lo mantuvo usando muletas.

Es por eso, que ya se piensa en el futuro del King, quien a sus 36 años, quizás, recurre a sus últimas opciones de tomar alguna oferta. En ese sentido, en el Estadio Monumental, podrían estar atentos al futuro del campeón de América.

“No seguirá en el Atlético Paranaense”

La noche del domingo, la bomba explotó en el programa Círculo Central (Su círculo), cuando el conductor del espacio, Mauricio Israel lanzó la exclusiva, “Arturo Vidal está con un pie en el Monumental. Definitivamente no continúa en el Atlético Paranaense”, comenzó diciendo el comunicador en su tradicional sección, Top Secret.

Ahondando en aquello, el rostro de TV+, detalló que existen diversas posturas y las razones que gatillarían el regreso de Vidal al cacique, tras casi 17 años.

“Hay una teoría que dice que hay un grupo de directores que no quieren por ningún motivo a Vidal porque va a desarmar el plantel y hay otra teoría que dice que lo quiere poner Felicevich para que haga de scouting. Hay una corriente que único que quiere es tener a Vidal en el Monumental”, señaló Israel.

Fue en ese instante, en que el panelista, el también periodista Cristián Arcos, interrumpe y enfatiza, “dos millones de camisetas te vende Vidal y el estadio lo llena solo, creo yo”, manifestó. Por su parte, Marco Sotomayor, señaló que si vuelve en plan de scouting, sería riesgoso para el plantel mismo.

“No todos quieren el regreso de Arturo Vidal a Colo Colo”

Israel confesó que existe una gran división en el directorio de los albos, porque un sector de Blanco y Negro sí aprueba su retorno, otros no y quienes también estarían en contra, es el Club Social y Deportivo.

“Entonces como hay diferencias de opinión, porque Aníbal Mosa lo quiere sí o sí en Colo Colo, el Club Social no lo quiere y hay un grupo de dirigentes que no lo quieren”, reveló el ex conductor de noticias.

Agrega otro punto que es cómo sería cubrir el salario del ex Barcelona, y “la única opción plausible por ahora y solo por ahora de poder pagarle el sueldo a Vidal, es conseguirse un auspiciador que tal como pasó con Valdivia, le pague el sueldo a Vidal“, reveló.

Finalmente y lo que ayudaría para el regreso del rey a Macul es que por estos días, más aún considerando la lesión y la proximidad de finalizar su contrato con su actual club en Brasil, no cuenta con ninguna oferta formal, lo que pavimentaría su llegada al cacique.

“¿Tiene otra opción Vidal? No, no tiene más opciones, no tiene ninguna sola oferta. El Paranaense termina el contrato con él y no le renuevan, porque no quieren saber más de él”, concluyó Israel.

Vidal ha jugado muy poco en el Atlético Paranaense producto de su lesión (Getty Images)

Colo Colo aprovecha los resultados de Cobresal y Huachipato

Los dirigidos por Gustavo Quinteros lograron sacar provecho de la derrota de Cobresal por 4-3 ante Audax Italiano en El Salvador y el empate de Huachipato 1-1 frente a Huachipato en San Bernardo.

El equipo Albo llegó a 48 puntos, a dos de los Acereros y a cuatro de los Mineros, a falta de tres jornadas para que finalice la competencia en el Campeonato Nacional 2023.