El escándalo de Jordhy Thompson y su detención por violencia intrafamiliar ha llegado a todas las esferas del fútbol chileno, donde ex jugadores, jugadores activos y personajes del medio han reaccionado a su prisión preventiva.

Si había una voz que faltaba y es absolutamente autorizada para hablar es Arturo Vidal, gloria de la Generación Dorada quien sigue con su larga recuperación. El King se tomó el tiempo de hablar de Jordhy Thompson en sus ya clásicos ‘streams’.

“Primero que nada a una mujer nunca se le puede levantar la mano, eso es ley. A las mujeres hay que amarlas y respetarlas”, advirtió de entrada el Rey Arturo por el respeto que merecen las mujeres y que Jordhy Thompson no tuvo.

El calibre de Vidal subió y advirtió al jugador por el delito cometido: “Ahora tiene que ser bien hombrecito y aguantar no más, yo no voy con esos hueones que les levantan la mano a las mujeres. Esa gente me choca”.

“Yo hablé con él, le dije que se tenía que cuidar, que tenía que cambiar. Le dije que las segundas oportunidades en el fútbol son muy pocas, y él ahora la está desaprovechando”, reveló sobre Thompson.

“A él le dieron la oportunidad de volver al primer equipo, de volver a rehacer su vida. Ahora la va a sufrir, ojalá haya gente que lo quiera ayudar… se ha equivocado muchas veces, pero uno puede cambiar en la vida”, remató.

