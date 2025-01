Este domingo en la previa del primer partido amistoso de Colo Colo en la pretemporada 2025, rompió el silencio el arquero Brayan Cortés, quien se reintegró al equipo que dirige Jorge Almirón luego de incluso haberse despedido del club y sus hinchas en noviembre.

El portero de 29 años terminó contrato con los albos tras el Campeonato Nacional y la Supercopa 2024, con la intención de dar el gran salto al extranjero. Pero las ofertas se cayeron y no apareció ninguna oportunidad que le llamara la atención.

Finalmente luego de casi dos meses, el Indio regresó a Macul y renovó por dos temporadas con el cuadro popular.

Y esta jornada a través de un video que subió el club a su canal de YouTube, el iquiqueño contó su verdad, rompiendo un largo silencio.

“Al volver acá al club son muchas emociones, fueron días muy complicados, pero nosotros somos una figura pública y vamos a recibir comentarios de varios lados. La verdad que me lo tomo con mucha tranquilidad, mucha madurez. Hoy en día estamos acá, volví a estar con el equipo, la verdad que estoy muy orgulloso, sé lo que significa Colo Colo, lo que significa estar aquí en el club. Estamos a toda disposición y a lo que vinimos, hacer una buena Copa Libertadores, un buen torneo y todo lo que venga, Copa Chile, Supercopa y todo lo que tenemos que luchar”, comenzó diciendo.

Brayan Cortés se reincorporó a la pretemporada de Colo Colo en Uruguay. (Foto: @colocolooficial)

Luego, ahondó en lo que sucedió en una de las teleseries más largas del mercado de fichajes: “Siempre aspirar a más, como todo jugador, creo que las ganas siempre son de aspirar un poco más, de jugar en el extranjero. A veces las cosas no se dan como uno espera, pero no encajan ciertas cosas y hoy en día vuelvo a estar aquí muy feliz, muy orgulloso. Mi familia y yo estamos muy agradecidos por la confianza que el cuerpo técnico me tiene, mis compañeros. Eso hace mucho que también lo haya pensado y haya vuelto a estar en este gran club. Acá siempre han estado las ganas de aspirar a algo más, pero estoy con mucha tranquilidad en este momento, sé que las cosas se tienen que dar naturales, hay que seguir trabajando”.

En la misma línea se excusó por sus decisiones: “Todo ha sido super raro estos días, pero es algo que tal vez uno tiene que pasar, son etapas que uno va quemando, te hacen ser más maduro, tomar mejores decisiones, pero no hice daño a nadie. Estoy haciedo las cosas correctas sin dañar ni pasar a llevar al hincha ni al club. Siempre hubo conversaciones de todo tipo, nunca dejé de hablarle al club como también se mencionaba. Y ahora estamos en otro pensamiento, eso ya para mí es pasado”.

El mensaje en medio de sus vacaciones

También, Cortés se refirió al mensaje que publicó en Instagram en medio de sus vacaciones, por medio de una historia, donde se despidió del club y los hinchas colocolinos dando a conocer la decisión de querer partir al extranjero.

“Fue unos días que fueron complicados porque yo estaba de vacaciones. Ese texto fue proque ya quedaba como jugador libre, sentía que me estaban presionando mucho en el sentido de la renovación y se decía que yo no respondí, que poco menos Colo Colo era la segunda opción, la última opción que me quedaba y no es así“, expuso.

“Mi tema siempre era para aspirar algo más, pero las cosas a veces no encajan como uno quiere y bueno, a Colo Colo nunca le cerré las puertas, siempre conversé con el profe y la dirigencia. Tal vez fue para cerrar un ciclo, pero en sí no le cerré nunca las puertas al club, por algo hoy en día estoy aquí”, completó el seleccionado nacional.