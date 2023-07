Bruno Barticciotto estuvo vinculado a una opción de pasar a Colo Colo en el presente mercado de fichajes. Sin embargo, la opción era complicada debido a la cláusula de salida del futbolista que no concidía con la realidad financiera de la institución alba.

El delantero en el inicio de la segunda rueda tuvo un gran arranque, puesto que participó en los tres goles del triunfo de Palestino por 3-0 ante Audax Italiano en el estadio Bicentenario de La Florida.

En el primero le cometieron penal, que terminó convirtiendo Bryan Carrasco (71′), en el segundo el rebote de su remate le quedó Misael Dávila (57′) y el tercero fue obra personal llevando el balón al área y aguantando la marca (89′).

Tras el partido le preguntaron su protagonismo en el mercado de fichajes como posible refuerzo de Colo Colo. “Te digo la verdad… nunca hubo nada concreto, estoy enfocado en seguir así. Me gusta jugar, juego y estoy muy feliz”, aclaró en diálogo con TNT Sports.

Además aseguró que por ahora no se ve en Colo Colo ni en el extranjero, porque está mentalizado en el día a día. “No, me veo yendo paso a paso. Quiero seguir creciendo, en un futuro cualquier cosa puede pasar, pero estoy muy enfocado en el presente”.

Barticciotto además tiene como objetivo la Selección Chilena. “La selección quizás te abre otras puertas, así que espero seguir aportando acá para seguir yendo”. En ese aspecto espera estar en septiembre ante Uruguay y Colombia. “Soñar es gratis. Obviamente sería hermoso ir a jugar un partido de Clasificatorias, eso no te la da nada”.

El balance de Palestino

El centrodelantero de 22 años se refiere a lo que han trabajado en Palestino. “Uno de los puntos a mejorar que hicimos hoy es el orden defensivo, en el primer semestre nos metieron muchos goles. Teníamos que comprometernos a ser más ordenados, los delanteros poner de su parte. Lo primordial fue el orden, las llegadas que tuvimos fueron un poco a la contra en el segundo tiempo y eso es lo que podemos dar”.

Bruno Barticciotto tiene como meta seguir aportando con goles a Palestino (Foto: Photosport)

Por último espera mejorar la estabilidad del equipo y nombra los objetivos. “Fuimos muy irregulares, fue mucha responsabilidad de todos. A mejorar eso que tenemos que ser mucho más regulares. En lo personal sería igual que lo grupal, ir ganando los partidos. En lo personal seguir haciendo goles y más que goles aportar al equipo”.