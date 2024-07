Colo Colo concretó la llegada de Javier Correa como su primer refuerzo, en un mercado que no ha sido fácil para los albos. Desde Macul han sondeado decenas de nombres, pero solo han logrado concretar el del ariete argentino.

Por otra parte, existe una crítica hacia la cantera del “Cacique”, ya que son pocos los jugadores que han logrado afirmarse desde las divisiones menores hasta el primer equipo.

Uno de ellos es Vicente Pizarro, quien si bien no es titular indiscutido en todos los encuentros, es incluso considerado como uno de los capitanes del equipo junto a Esteban Pavez y Arturo Vidal.

Sin embargo, la mayoría de jugadores formados en Macul no ha logrado afirmarse en el plantel de honor, dentro de los que destaca el caso de Omar Carabalí.

Las pocas opciones de Omar Carabalí en Colo Colo

Cristián Caamaño, criticó con todo el proceder de Colo Colo con su cantera en Deportes en Agricultura: “En algún momento hay que hacer una pérdida y mandar a préstamo a estos chicos. ¡Mándalos a préstamo! Y si no juegan, sácatelos, mándalo a préstamo. Y para qué formas jugadores si después tienes que andar trayendo a cada rato. Si no te dan el ancho, mándalos a préstamo”.

“Cuando los clubes quieren foguear a sus jugadores… cuántos partidos ha jugado Rojas en los últimos tres años. Lo mismo Daniel Gutiérrez. Bruno Gutiérrez el que más”, complementó.

Omar Carabalí no ha logrado tener mucha cabida en Colo Colo

Posteriormente, fue cuando lanzó sus dardos a Omar Carabalí, quien se ha quedado como el tercer portero albo desde su ascenso al primer equipo: “¿Que los chicos no se quieren ir? Entonces tenemos una falta de hambre tremenda. Alguno se querrá ir, yo creo… Oye, ¿y Omar Carabalí todavía está en Colo Colo? Eso es otra falta de hambre“.

Finalmente, remató asegurando que el nacido en Ecuador tiene condiciones para estar en primera: “Es un arquero que jugó todo el año pasado como titular en Primera, que se demostró a sí mismo que puede jugar, que no ocupa plaza de extranjero”.

“¿Qué está pasando con estos jugadores de Colo Colo que no se quieren ir a jugar a otro lado?¿Cómo no va a haber un equipo para Omar Carabalí que ya lleva mucho tiempo esperando? Muchas veces es el jugador el responsable y no el club”, cerró.