En el día de ayer, Colo Colo se remeció con la noticia del representante de Maximiliano Falcón, quien aseguró que hay sondeos desde Brasil para llevarse a uno de los jugadores más queridos por la hinchada alba.

Uno que quiso poner la pelota al piso con el tema del central uruguayo del Cacique fue Benjamín Bonhomme, periodista y reportero que cubre a los albos para ESPN quien entregó luces del futuro de Falcón.

Falcón es de los más queridos por la hinchada alba. | Foto: Photosport

¿Es humo o no los sondeos? Bonhomme responde: “No es tan humo porque algún sondeo hoy, es oes verdad y está chequeado, pero oferta no. Nadie ha ofertado por él, nadie se ha acercado a Falcón y por ahora va seguir siendo jugador de Colo Colo”.

El comunicador asegura que el defensor central del Cacique tiene todo acordado para seguir en el Estadio Monumental: “Tiene acuerdo de palabra para renovar su contrato hasta 2025 y debería concretarse en el corto plazo”

“Yo creo que, si la oferta es buena, Colo Colo tiene que ponerle un monto al jugador porque no hay cláusula de salida. SI es buena y la oferta le interesa a Blanco y Negro, no descarto que lo dejen partir”, añadió en el cierre.