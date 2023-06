El Mercado de Pases de Colo Colo no ha ido tan rápido ni tan productivo como Gustavo Quinteros quisiera, y lo dejó muy en claro en la conferencia de prensa de ayer donde indicó que, sin refuerzos, todo se hace más difícil.

“Me pareció de mal gusto lo que hizo Gustavo Quinteros, porque vendió y puso en contra a todos los hinchas de Colo Colo por sus declaraciones”, aseguró en Puntapié Inicial de Radio Agricultura, Patricio Yáñez.

Quinteros, un día antes, había declarado sobre el tema refuerzos que “La decisión la tienen los directores, yo tengo la obligación de trabajar para el equipo y para el club, hacerle saber al gerente deportivo lo que necesitamos. Si no lo hacen, va a ser más difícil conseguir los objetivos”.

Gustavo Quinteros hace exigencias a la dirigencia de Colo Colo. | Foto: Photosport

Ante esos dichos, Yáñez cargó y dijo que “Es la postura que le entrega al hincha que, con lo que tiene, no le alcanza. ‘No me exijan nada porque con lo que tengo, no me alcanza’. Le tira la pelota a los dirigentes y los hinchas se van a poner de su lado, esa es la realidad de Colo Colo”.

“Hay cuestiones que se pueden conversar, los dirigentes la deben tener hasta acá con Quinteros en término de que, si le está faltando algo para que ejecute su pega, se conversa. Quinteros se acostumbró a tirarlo públicamente, pero los dirigentes tienen las pelotas en las amígdalas ya”, reveló.

Gustavo Quinteros y el Cacique se preparan para enfrentar este sábado a Unión La Calera por los cuartos de final de la fase regional de Copa Chile, mirando de reojo el partido ante Deportivo Pereira por Copa Libertadores del próximo jueves.