Carlos Palacios ya es nuevo refuerzo de Boca Juniors para la temporada 2025, ya que pasó los exámenes médicos e incluso el sábado visitó La Bombonera para ver el último partido contra Independiente de Avellaneda.

En su arribo al Xeneize, la Joya dio unas declaraciones que no cayeron muy bien en el entorno de Colo Colo, ya que señaló que Boca es el club más grande.

Pese a algunos comentarios en contra de aquello en redes sociales, un ex Colo Colo coincidió con las palabras del oriundo de Renca.

Un ex Colo Colo coincide con Carlos Palacios

Se trata del argentino Gustavo De Luca, quien en diálogo con BOLAVIP se refirió a esta situación: “Tiene razón, tiene razón. No hay más grande que Boca y se acaba”.

“Llega el club más importante de la Argentina y bueno, ya seguramente mañana es que decida que Boca va a jugar la Copa Libertadores. Así que es una vidriera buenísima y yo creo que Boca hace un muy buen negocio, porque lo compra en muy poca plata, para después que tenga un par de años buenos en Boca y es joven para que llegue a Europa”, completó el campeón de la Recopa Sudamericana 1992.

La responsabilidad de los dirigentes de Blanco y Negro

Seguido, opinó sobre la mala gestión que hizo la dirigencia de Blanco y Negro, quienes no supieron retener al atacante de 24 años.

“Pero se durmieron los dirigentes, porque es un jugador de selección, de muy buen nivel. Y lo terminan regalando por no arreglar el contrato antes, por no poner la cláusula más alta. Seguramente con lo que ganaba en Chile no estaría contento y quiere aspirar a cosas importantes en la Copa Libertadores. Boca juega el Mundial de Clubes, eso es una vidriera tremenda, en junio. Yo creo que eso no lo tendría en Colo Colo”, lanzó.

Carlos Palacios se va de Colo Colo siendo el goleador del equipo en las dos últimas temporadas. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

Respecto al negocio que hace Boca con Palacios, De Luca enfatizó que es una gran apuesta considerando que puede ser un jugador exportable a Europa.

“Un negocio, solamente 3 millones de dólares. Bueno, hay que potenciarlo. Y tiene que andar bien. Es una buena apuesta”, concluyó el goleador de las Malvinas.