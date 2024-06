El pasado lunes se abrió el mercado de fichajes y hay un nombre que ya es el protagonista de la nueva teleserie. Se trata de Luciano Cabral, la gran figura de Coquimbo Unido, que está siendo tentado principalmente por el Grupo Pachuca, propietarios de Everton de Viña del Mar. Mientras que en Colo Colo, no se bajan de la puja.

El volante de 29 años tiene que decidir y en el cuadro Pirata ya tienen fecha límite para que caduque la cláusula de salida, que sería el próximo lunes 10 de junio.

Cabe recordar que el club que quiera hacerse de sus servicios debe pagar 500 mil dólares por el 70% de su pase si es que es chileno, aunque los aurinegros se cierran al mercado nacional. Para un extranjero, el precio sube a un millón de la moneda estadounidense.

Fuerte crítica al manejo de Colo Colo

Y ante el temor por que Cabral se vaya a Everton, considerando la gran oferta que le estaría haciendo el conglomerado mexicano, un ex campeón continental con los albos entregó sus impresiones a BOLAVIP.

Se trata del goleador de Las Malvinas, Gustavo De Luca, quien criticó el actuar del Cacique en los mercados de fichajes.

“Lo que pasa es que ahí está el tema de México, la privatización del club y es un negociado que después pasa por Everton para ir a México. Ahí hay mucha más plata y por eso se lo comieron a Colo Colo”, comenzó diciendo.

“Le faltó movimiento y habló demasiado. Cuando había interés de varios clubes, perdió Colo Colo. Lo hubiera manejado por abajo y más rápido. Lo están comiendo a Colo Colo últimamente, hay que actuar más rápido”, disparó el campeón de la Recopa Sudamericana en 1992.

A la izquierda, Gustavo De Luca en un partido de Colo Colo en 1992.

Las dudas de Gustavo De Luca con Luciano Cabral

Aunque de todas formas, puso sus dudas con el futuro de Cabral y lo que podría aportar en el cuadro popular.

“La verdad que no sé si se pierde un gran jugador o no. Para mí no era la solución para Colo Colo”, concluyó De Luca.