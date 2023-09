Sin duda que dentro de lo que ha sido la temporada de Colo Colo, una de las grandes irrupciones que ha tenido el equipo en este año es la aparición del atacante nacional, Damián Pizarro, quien a su corta edad, se ha consolidado como el nueve titular de los ‘Albos’.

Sobre el desempeño del joven atacante, un histórico del ‘Popular’ como lo es Carlos Caszely, conversó con Radio ADN y se refirió al gran problema que este chico tiene en sus inicios, en el que culpabiliza a la prensa por sus exagerados apodos.

“Uno de los primeros problemas es de la prensa, porque le pusieron el ‘Haaland Chileno’, un chico con 18 años, que está complicado de la cabeza, le dicen el Haaland, se va a creer lo máximo y no aprende”, inició indicando Caszely.

Uno de los grandes problemas que ha evidenciado el joven atacante, es sobre lo que es su definición, en la que sin duda ha sido su gran falla y que le ha penado bastante a Colo Colo.

Damián Pizarro espera poder mejorar su finiquito | Foto: Photosport

“Yo creo que si él quisiera aprender, porque él no sabe finiquitar, él tiene una fuerza increíble, es como un tractor, pasa por arriba, pero cuándo va a finiquitar, no se perfila”, comentó en Radio ADN.

Finalmente, Caszely entregó la clave de lo que son los constantes fallos de Damián Pizarro de cara a portería, en la que le recomienda que poder trabajar para mejorar aquello.

“No sabe perfilarse para un borde o para el otro, tú lo ves cuándo entra por el lado derecho y le pega para arriba, es porque no se sabe perfilar, es tan grande que no se perfila bien y por el izquierdo tampoco se perfila bien. Si le enseñan a perfilarse dentro de la cancha y fuera de la cancha si es profesional 100%, puede mejorar muchísimo, pero no se lo enseñan”, cerró.

¿Cuántos goles oficiales lleva Damián Pizarro con la camiseta de Colo Colo?

El joven delantero del ‘Cacique’ lleva 3 goles en 23 partidos en esta temporada 2023, cifra que sin duda preocupa para ser el ‘9’ titular de Colo Colo.