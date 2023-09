Damián Pizarro quiere dejar atrás el castigo impuesto por Gustavo Quinteros en Colo Colo y este jueves buscará sumar minutos ante Deportes Copiapó, duelo válido por el Campeonato Nacional.

Y es que el joven atacante albo había sido apartado del plantel de honor y se perdió el Superclásico ante Universidad de Chile por un acto de indisciplina, en el cual protagonizó una pelea mientras disputaban un “pichanga” informal.

Pizarro quiere su revancha en el Cacique | FOTO: Andres Pina/Photosport

Ahora el jugador volvió a hacer noticia pues a horas del trascendental duelo ante el León de Atacama subió una fotografía a su cuenta de Instagram en la que aparece junto al zaguero central Alan Saldivia y la que fue acompañada de una llamativa canción.

¿La canción escogida por el novel atacante? “No me rajo” del artista mexicano Hadrian, la cual tiene una letra particular.

“A muchos por ahí les arde que yo gane y siga progresando, les molesta mi salario, deportista y empresario”, dice parte de la canción elegida por Pizarro.

Lo cierto es que la imagen compartida por el seleccionado nacional no tiene ninguna descripción, pero esta rápidamente causó asombro entre los hinchas del conjunto Popular.

MIRA LA IMAGEN SUBIDA POR PIZARRO EN SU INSTAGRAM: