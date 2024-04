El ex Colo Colo destacó la conversación que tuvo con el héroe 'Albo' en la victoria ante Cerro Porteño

Carlos Muñoz revela la premonición de Lucas Cépeda y su gol agónico en Colo Colo: "Él me dijo..."

Colo Colo partió con el pie derecho su actuación dentro de la Copa Libertadores tras lo que fue el agónico triunfo por la mínima ante Cerro Porteño en el Estadio Monumental, victoria que los deja como solitario líder del grupo A.

Tras lo que fue este triunfazo ‘Albo’, el ex Colo Colo, Carlos Muñoz conversó con Radio ADN y habló de la gran figura de la noche, Lucas Cépeda, jugador con quien compartió en Santiago Wanderers, mostrándose muy feliz por el presente de su ex compañero.

“Son de esos punteros clásicos potentes, que a la vez tienen un buen remate de media distancia y en el esquema que ocupa Colo Colo, siento que podría encajar bien, pero a la vez, siento que también tiene que crecer mucho más”, partió indicando Muñoz.

A lo que han sido sus grandes destellos en estos días con la camiseta del ‘Popular’, ‘Carlitos’ indica que Cépeda debe aprovechar con todo lo que es su paso por Colo Colo, en donde se puede perfeccionar de gran manera como jugador.

“Tiene que seguir madurando, porque pegó un salto grande de categoría, imagínate hace un par de meses peleando el ascenso y hoy jugando una Copa Libertadores, puede sacarle mucho más provecho a todas sus cualidades”, explicó.

Cépeda fue la gran figura de Colo Colo | Foto: Photosport

Muñoz y la predicción de Cépeda

Tras el agónico tanto que hizo el ex Santiago Wanderers, Muñoz destapó lo que fue la conversación que tuvo con Cépeda previo a este duelo entre Colo Colo y Cerro Porteño, en la que el hoy atacante del ‘Cacique’ le avisó que iba a marcar en dicho encuentro.

“Con Lucas hablamos todos los días, desde que volví acá (Wanderers) hicimos una linda amistad, hasta el día de hoy que es lo más próximo, hablamos ayer antes del partido, bromeamos mucho”.

“Él me lo anticipó en el chat me dijo ‘Tío Carlos, hoy día voy a entrar y voy hacer el gol de nuevo, anótelo que va de nuevo’, dicho y hecho, pasó, hoy nos matábamos de la risa con todo lo que habíamos hablado ayer y la verdad que me pone muy contento, el gol lo celebré como si lo hubiera hecho yo”, concluyó.