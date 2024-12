Carlos Muñoz dejó un recuerdo en su paso por Colo Colo. Al centrodelantero le tocó ser parte del equipo en una etapa compleja, pero logró destacar y ser una figura del equipo, incluso anotando el gol del triunfo 1-0 en el Superclásico ante Universidad de Chile en el estadio Monumental del segundo semestre de 2012.

Ahora, el futbolista sigue al Cacique como hincha. La hija de Carlitos, Catalina Muñoz es una de las figuras del fútbol formativo de Colo Colo. El ariete también tiene a un gran conocido en el primer equipo masculino: Lucas Cepeda.

Muñoz muestra su felicidad por el buen presente del oriundo de Valparaíso, quien se transformó en una de las figuras del Popular en la temporada 2024 y también fue clave en el triunfo de la Selección Chilena por 4-2 ante Venezuela por las Eliminatorias a la Copa del 2026.

De hecho, el delantero mostró una fe total en Cepeda. “Me pone muy contento por él, es un chico que conozco hace muchos años, he visto su crecimiento, cada paso que ha dado. Me emociona, me alegra, puede lograr lo que él se proponga”, aseguró en diálogo con ADN Deportes.

En ese aspecto, menciona que es cercano al futbolista de 23 años: “Tiene todas las condiciones, trato de estar cerca para que se enfoque en lo que debe hacer, que sus capacidades las saque a flote y ojalá pueda consolidarse a nivel selección, disfrutar su talento por muchos años más”.

Lucas Cepeda brilló en Colo Colo en la temporada 2024. (Foto: Photosport)

¿Hasta cuándo tiene contrato Lucas Cepeda en Colo Colo?

Lucas Cepeda tiene contrato hasta diciembre de 2026 con el Cacique. Los Albos tienen el 50 por ciento del pase del oriundo de Valparaíso. La otra mitad es de Santiago Wanderers.