Lucas Cepeda ha sido uno de los grandes refuerzos de Colo Colo no solo de este 2024, sino también de los últimos años. El jugador se ha ganado el corazón de los albos a punta de golazos, tantos que también pudo replicar ante Venezuela con la Selección Chilena.

El exatacante de Santiago Wanderers fue toda una apuesta en Macul. Llegó con poco cartel y pocos apostaban por él. Sin embargo, se transformó en uno de los jugadores más trascendentales del plantel, al punto de que hoy los juveniles lo miran como uno de sus grandes referentes.

Así lo ve Jerall Astudillo, juvenil de la Sub-18 alba quien le marcó tres goles en la final de dicha categoría a Universidad Católica, en el encuentro que terminó 4 a 1 en favor del cuadro popular.

El joven atacante aseguró que tiene a Lucas Cepeda como fuente de inspiración, tanto así, que festejó uno de sus golazos tal y como lo hace el hoy muy valorado ariete de Colo Colo.

La historia del nuevo Lucas Cepeda de Colo Colo

El joven goleador del “Cacique” comentó cómo fue que llegó a Macul. En conversación con AS, reveló que fue Lizardo Garrido quien lo descubrió, en un partido donde precisamente fue figura contra el popular.

“Yo llegué hace cuatro años a Colo Colo, en la Sub 13. Vine a jugar con la Selección de Linares y me tocó enfrentar a mi serie (actual)… Ganamos 4-3 y yo les hice los cuatro goles. Me captó el (Lizardo) “Chano” Garrido y ahí me vine a Casa Alba”, comentó.

Jerall Astudillo, el nuevo Lucas Cepeda de la Sub-18 de Colo Colo

Sobre su inspiración en Lucas Cepeda y sus festejos, agregó: “Lo celebré igual que él porque me gusta su forma de juego. Yo dije que si hacía un golazo como él, iba a festejar de esa forma. Yo estaba confiado en que iba anotar porque siempre he marcado goles… Le dije a mi polola que iba a hacer al menos uno”.

Fue el propio Cepeda quien reposteó la imagen de Jerall con su festejo, y contó que: “Sí, me sorprendió cuando vi que él lo había compartido. Le dije a un amigo “lo subiré a ver si me repostea” y como a los 15 o 20 minutos ya lo había hecho”.

Finalmente, destacó: “Me gusta su estilo de juego, pero el que me identifica es (Javier) Correa. ¿Y Damián Pizarro? Me gusta su potencia y cómo juega. Estuve con él en Casa Alba y me ayudó mucho, especialmente en el cuidado de la alimentación todo lo demás”.