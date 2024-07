En Colo Colo aún está latente el riesgo que Carlos Palacios parta a Boca Juniors en este mercado de invierno, ante el gran interés que tiene el presidente del Xeneize, Juan Román Riquelme, en contar con los servicios de la Joya.

Desde el verano que el exfutbolista e ídolo de Boca está detrás de los servicios del atacante del Cacique, quien es una de las principales figuras del equipo que dirige Jorge Almirón.

Si bien en estos momentos el gigante de Argentina debe resolver otros asuntos relacionados a la inscripción y habilitación de sus refuerzos ante la Conmebol para la Copa Sudamericana, sigue en pie el interés por Palacios.

Juan Román Riquelme activa su modus operandi

Así lo comentó el periodista argentino Emiliano Raddi en el programa “F Show” de ESPN Chile, quien reveló el modus operandi de Riquelme.

“Lo cierto es que Carlos Palacios interesa mucho. El propio jugador reconoció que los llamados de Juan Román Riquelme son constantes. Lo hace siempre que los jugadores le interesan y mucho. Lo ha hecho con (Edinson) Cavani, con (Sergio) Chiquito Romero, con (Marcos) Rojo, con varios jugadores”, comenzó diciendo el reportero.

“Cuando Boca se fija en alguien trata de cerrarlo, no lo puede de cerarr en este mercado de pases, trata de cerrarlo en el próximo. Porque si se fija, quiere decir que le ha interesado mucho. Y cuando hablamos de Boca, hablamos de Riquelme y el consejo de fútbol. Es el modus operandi de Juan Román Riquelme”, añadió.

Carlos Palacios es la gran obsesión de Juan Román Riquelme. (Foto: Getty Images)

Porcentaje de llegada de Carlos Palacios a Boca Juniors

En la misma línea, Raddi se la jugó con el porcentaje y probabilidad que Palacios legue a Boca en este mercado de fichajes.

“No le doy un porcentaje alto, de que se haga ya, porque tienes que contrartalo justamente ahora y porque todavía no sabemos qué va a pasar con los refuerzos que ya contrató y no se anotó. Por lo tanto si tengo que hablar, hablo de un 50% como mucho y me baso en dos cosas: las ganas que tiene el jugador y que la manera de sacarlo parece ser fácil, cláusula y ya está. No hay mucha vuelta”, expuso.

“Me baso en eso para decir que todavía hay posibilidades”, completó el quien cubre el acontecer del cuadro azul y oro al otro lado de la cordillera.

Cabe consignar que Colo Colo fijó la cláusula de salida del jugador de 23 años en 4,5 millones de dólares.