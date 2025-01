Indignación es lo que hay en el mundo del fútbol luego que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) anunciara que la Supercopa a disputarse entre Colo Colo y Universidad de Chile fue oficialmente suspendida.

Y es que el ente rector del fútbol chileno no contó con la autorización de la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, por lo que no se pudo dar inicio a la venta de entradas del primer Superclásico del año.

Esta situación ha traído coletazos y varios periodistas y comentaristas deportivos han salido al paso y han criticado duramente a la ANFP y a las autoridades gubernamentales.

Incluso, el mismísimo Arturo Vidal, astro del Popular, salió a lamentar la suspensión del duelo ante el Romántico Viajero. “Es una supercopa, los dos equipos más importantes de Chile, se debería hacer bien. Esto pasa solamente en Chile”, manifestó a la salida del Estadio Monumental.

Jorge Coke Hevia le da en el suelo a Arturo Vidal tras la suspensión de la Supercopa

Fue esto que detonó el malestar de Jorge Coke Hevia, conductor del programa Pauta de Juego de Radio Pauta, quien se lanzó en picada en contra del King y le dijo de todo.

“Si no vai a hablar contra las amenazas, cállate. Que me vení a decir tú, vives en un mundo paralelo”, expresó el periodista visiblemente ofuscado.

Hevia no halló nada mejor que caerle con todo a Vidal | FOTO: FocoUY/Photosport

Por último, Hevia se las cantó clarita a Vidal y le señaló que “no digas que no sabes por qué se suspendió la Supercopa, entiendo que no se tire en contra, las amenazas son reales, pero no mientas, si sabes por qué”.

¿Cuándo y dónde se realizará la Supercopa entre Colo Colo y la U?

La Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile quedó oficialmente suspendida y con la incertidumbre en el aire de si se llegará a realizar a corto plazo teniendo en cuenta todos los problemas presentados.