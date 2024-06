Colo Colo abrochó su paso a los octavos de final de la Copa Libertadores de América, donde este lunes conocerá a su rival en la ronda de los 16 mejores. Ahí, el Cacique buscará rugir y seguir avanzando en el torneo más importante del continente.

Pese a que los albos lograron con épica su paso a la siguiente ronda, los hinchas de igual manera se hicieron sentir y expresaron críticas por el juego de Leonardo Gil, quien está en la mira de los hinchas de Colo Colo.

Palacios blinda al Colo Gil. | Foto: Photosport

“Creo que Leo es un gran jugador, si la gente se fastidia con una persona es porque sabe que puede dar más, porque sabe que es mejor. Quizás a veces la cosa no funciona y no es porque no queramos que funcione”, dijo Carlos Palacios en D Sports blindando a uno de sus compañeros más criticado.

En esa línea, Palacios aporta diciendo que “Yo siempre he dicho, si fuera por mí, daría dos asistencias y haría dos goles en un partido todas las semanas y me iría feliz a casa, quizás no jugaría acá. Pero es así, él siempre se ha sentido importante dentro del camarín. Yo lo veo bien, pese a que se escucha un murmullo dentro del campo, pero es parte del fútbol”, sostuvo.

Críticas más, críticas menos, lo cierto es que el Cacique está instalado en los octavos de final de Copa Libertadores de América y Leonardo Gil es una pieza fundamental para el armado de Jorge Almirón.

Colo Colo vs. Deportes Copiapó, día y hora

Este domingo 2 de junio a las 5:30 de la tarde, Colo Colo recibirá la visita de Deportes Copiapó en el Estadio Monumental, compromiso válido por la Fecha 15 del Campeonato Nacional 2024 y que marcará el fin de la primera rueda.