Colo Colo tuvo que trabajar más de la cuenta para quedarse con el triunfo en el partido ante O’Higgins de Rancagua, club al cual superó con un agónico gol de Lucas Cepeda cuando el tiempo reglamentario ya se había cumplido.

Una de las escenas que llamó la atención en el primer tiempo fue la de Guillermo Paiva fallando un penal a favor de los albos, situación que, por lo general, Carlos Palacios se encarga de ejecutar y de muy buena manera.

Paiva desperdició penal ante O’Higgins. | Foto: Photosport

En zona mixta una vez terminado el partido, Palacios explicó por qué le cedió el lanzamiento penal al delantero paraguayo: “Guille me lo pidió, es un 9 que necesita del gol. Lamentablemente le tocó errar, pero seguiremos trabajando para que pronto se le abra el arco. Los 9 viven de eso, quieren convertir goles. No pasa nada, lo importante es que el equipo ganó”, dijo.

Consultado sobre si volvería a ceder un penal, Palacios no se complicó y aseguró que “Lo cedo de nuevo. Si es un compañero que lo necesita, yo no tengo problema. A mí también me pasó en un momento que no hacía goles, quería convertir y me lo daban”.

En el cierre, revela el diálogo que tuvo con Guillermo Paiva una vez que el paraguayo malogró la chance que podría haber puesto en ventaja a los albos en el primer tiempo: “Ahora fui y le di un abrazo, le dije que pronto se le iba a abrir el arco, que estuviera tranquilo”, remató.

Colo Colo en la tabla del Campeonato Nacional 2024

A la espera de lo que haga Universidad Católica y Universidad de Chile en esta jornada, Colo Colo quedó en el tercer lugar del Campeonato Nacional 2024 con 32 puntos; uno menos que la U y dos menos que Coquimbo Unido, el aún líder de la competición.