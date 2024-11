Hasta que se dio. La Selección Chilena logró su primera victoria con Ricardo Gareca al mando tras derrotar por 4 a 2 a su símil de Venezuela, en un partido válido por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas.

El jugador más sobresaliente de La Roja fue Lucas Cepeda, que se despachó con dos goles e hizo volver a renacer la ilusión de los hinchas chilenos de clasificar al próximo Mundial.

Pero hay algunos aficionados de Colo Colo que están preocupados por el futuro del jugador de 22 años, puesto que no quieren perder una de sus grandes figuras para la próxima temporada, en la que deberán afrontar la Copa Libertadores, la Copa Chile y el Campeonato Nacional.

En Colo Colo miran con atención la situación de Lucas Cepeda

Es por esto que el periodista Christopher Brandt de ESPN Chile salió al paso y habló en el famoso canal deportivo sobre las supuestos rumores de una posible partida de Cepeda al extranjero.

“Es sondeado por varios equipos grandes de Sudamérica y que podría durar poco tiempo más en el fútbol chileno”, manifestó el reportero.

Cepeda tuvo una gran actuación ante Venezuela | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

No obstante, hay que recalcar que el ex Santiago Wanderers todavía no tiene ofertas formales sobre la mesa y en algunos países todavía no se abre el mercado de pases, por lo que habrá que esperar para ver si el novel atacante finalmente seguirá o no en Macul.

Cuándo juega Colo Colo

Por el momento, los albos no tienen encuentros programados en el cierre de 2024. Para 2025, el primer compromiso que ya tienen pactado es por la Supercopa. Ahí, esperan rival entre Universidad de Chile y Ñublense.