Lucas Cepeda no solamente se transformó en una de las grandes figuras de Colo Colo en esta temporada, sino también el héroe de la Selección Chilena tras convertir dos golazos ante Venezuela, en el Estadio Nacional.

Las grandes actuaciones del oriundo de Viña del Mar comienzan a llamar la atención de varios clubes del continente y de Europa, por lo que tanto en Santiago Wanderers como en el Cacique se frotan las manos con estas actuaciones.

Recordar el conjunto Popular desembolsó 500 mil dólares a Wanderers para que el jugador en cuestión firmara un contrato que lo une al equipo que dirige Jorge Almirón hasta el año 2026.

El presidente de Santiago Wanderers se las canta clarita a Colo Colo por Lucas Cepda

Tras la victoria de La Roja ante la Vinotinto, el presidente de Los Caturros, Reinaldo Sánchez, conversó con Cooperativa Deportes sobre el futuro del jugador de 22 años.

“Somos dueños del 50 por ciento de su pase, por algo lo hicimos así. Yo siempre hablé con Lucas, pero él que te diga lo que yo le decía, quiero que él lo diga, no es bueno que lo diga yo”, arranco diciendo el mandamás de la institución de Valparaíso.

Cepeda sigue dando que hablar por sus grandes actuaciones en Colo Colo y La Roja | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“El tiene su representante -Fernando Felicevich-, nosotros tenemos parte del pase por una cantidad importante de años, pero el representante va a tener que definir esa situación”, añadió Sánchez.

Finalmente, el ex presidente de la ANFP dejó en claro que su partida a otro club “será decisión de él mismo, yo sé que hay hartos interesados, pero la decisión será del jugador, no lo pueden obligar a jugar donde no quiera”.

¿Cuándo vuelve a jugar La Roja?

Por las clasificatorias sudamericanas, será en el mes de marzo del año venidero, en que la selección chilena vuelva a la acción. En aquella oportunidad, se medirá ante Paraguay como visita y a Ecuador en condición de local.