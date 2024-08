Una de las lamentables escenas que dejó el partido entre Colo Colo y Junior de Barranquilla fue la lesión que sufrió Arturo Vidal en la previa del compromiso, quien quedó descartado mientras hacía el pre calentamiento en la cancha del Estadio Monumental.

Trascendidos aseguran que el King quedó con molestias después del Superclásico y trató de llegar de la mejor forma al duelo de Copa Libertadores de América, pero finalmente no pudo hacerlo y tuvo que mirar el partido desde las tribunas.

El King no pudo jugar ante Junior. | Foto: Photosport

Uno que reaccionó a la lesión de Arturo Vidal es Claudio Borghi, ex entrenador de Colo Colo quien en Todos Somos Técnicos de TNT Sports largó: “Es difícil opinar, no soy doctor, pero si me hablan de una lesión entiendo la gravedad. Entonces uno empieza a especular. Ahora, que él tiene una tolerancia al dolor y una mejor recuperación que otros es verdad, pero eso pasa a ser un problema”, dijo.

En esa línea, complementa diciendo que “Tú crees que está bien y no lo está. Para mi fue un riesgo que jugara el Superclásico, pero el entrenador sabe claramente qué es lo que necesita para los momentos que está viviendo y listo”, sumó.

Lo cierto es que Arturo Vidal quedó absolutamente descartado para el compromiso de mañana ante Coquimbo Unido y el cuerpo médico del Cacique hará un esfuerzo para que el bicampeón de América pueda llegar a la revancha ante Junior el martes.

Colo Colo en la tabla

Colo Colo actualmente marcha en el cuarto lugar del Campeonato Nacional 2024 con 33 puntos, 4 menos que Universidad de Chile que marcha en solitario. Eso sí, el Cacique aún tiene un duelo pendiente ante Huachipato.