Colo Colo está mentalizado en las dos fechas que le restan del Campeonato Nacional 2023 y la final de la Copa Chile para finalizar la temporada, sin saber si Gustavo Quinteros estará o no al mando del equipo durante el 2024.

El entrenador de los albos ha sido consultado en diversas oportunidades sobre su continuidad, pero cada vez que se lo preguntan responde diciendo que hay una conversación pendiente y hay que sentarse a conversar.

La posible salida de Emiliano Amor del Cacique abrió el debate en Todos Somos Técnicos de TNT Sports, donde Claudio Borghi se refirió al sobrecupo de extranjeros en el puesto de defensa central de los albos.

La continuidad de Quinteros en Colo Colo es un misterio. | Foto: Photosport

“Yo soy técnico y digo sabes que, tenemos demasiados extranjeros, 4 contando a De los Santos y me vas a decir bueno, ¿qué hacemos, tenemos algún chileno para el puesto? No hay. Salvo que dejes salir a los extranjeros y vayas a buscar a un chileno”, dijo.

Borghi golpea la mesa por la tardanza en la renovación o no de Gustavo Quinteros en el Cacique: “Para mí este retraso en la renovación de quinteros es una locura, primero porque el entrenador tiene que dejarte un informe sobre lo que quiera o no”.

Para el Bichi, no es un tema simple y lo ejemplificó diciendo que “Por ejemplo, quiero que se vaya Amor y el que viene dice no, lo necesito. Ha pasado antes, es un tema”, concluyó el ex entrenador de Colo Colo.

Colo Colo a la cancha

Este domingo 3 de diciembre a las 18:00 PM de Chile continental, el Cacique saltará a la cancha del Estadio Monumental para recibir a Unión Española por la Fecha 29 del Campeonato Nacional 2023.

Colo Colo en la tabla

Los albos marchan en el segundo lugar de la tabla con 51 puntos, a dos de Cobresal quien recibe a Universidad de Chile. En esta ocasión, el Cacique espera una mano de su archirrival para poder acercarse al título.