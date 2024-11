El ex DT de Colo Colo no está de acuerdo con el descargo de Peluca, quien se manifestó por no ser elegido como el mejor central del Torneo.

Maximiliano Falcón manifestó su disconformidad por no estar elegido como mejor defensor en la gala crack . El defensor de Colo Colo considera que fue el central de mejor rendimiento en el Campeonato Nacional 2024 .

“Creo que este fue mi mejor año, mis compañeros me ayudaron a estar en este nivel y por ser el mejor central de Chile por destrozo esta temporada, algunos por ahí eligen mal”, dijo el Peluca en diálogo con TNT Sports.

Más adelante lanzó una suposición: “Tranquilo nomás, cada uno tendrá su opinión y, capaz que es porque no voy a la gala y quieren entregar el premio, no me eligieron”.

Claudio Borghi reaccionó a la queja de Peluca: “El jugador tiene que aceptar, el jugador está expuesto a que lo voten o no lo voten. No puede estar contento o triste porque lo votaron”, opinó en Todos Somos Técnicos.

Maximiliano Falcón cree que es el mejor central del Campeonato Nacional 2024. (Foto: Photosport)

La parada de carros de Claudio Borghi a Maximiliano Falcón

Borghi aclaró que en el panel de TNT Sports no emiten sufragio: “Si él se siente el mejor central de Chile maravilloso, es lo que tú sientes, no lo que piensa la gente. Como nosotros no votamos y parece que nosotros eligiéramos los jugadores”.

El DT tetracampeón con Colo Colo le paró los carros al zaguero: “Primero si hace critica hay que estar informado, nosotros no votamos y nada eso es todo”.