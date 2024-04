Claudio Borghi analiza algunas falencias que detecta en Colo Colo. El ex DT del Cacique observa algunas dificultades en materia defensiva y también en la generación de juego.

“Colo Colo tiene algunos inconvenientes que mejorar, desgraciadamente son muchos. La primera es la pareja de centrales, hasta dónde sale uno, hasta dónde sale el otro, si sale uno de los dos quién es el que se mete atrás, porque no puede tener un mano a mano Saldivia con un jugador de Cobreloa faltando muy pocos minutos”, expresa el Bichi en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports

El entrenador mencionó una conversación que tuvo con el ídolo Albo, Carlos Caszely: “El segundo es y esto es viejo no lo invente yo, no por poner más delanteros se ataca mejor. Tú puedes poner 10 tipos en el área. Hoy estaba hablando con Carlitos Caszely y me decía ‘claro si tú eres 9, estás rodeado por ocho rivales y cinco tuyos, se hace difícil que te llegue la pelota’, es muy difícil”.

Borghi considera que al Popular le está faltando un jugador que aporte asistencias: “La otra es que sigo pensando y sosteniendo que lo que le falta es un jugador que de pases en profundidad, no los hay. No hay un jugador que de un pase entrelíneas, todo muy lateral y ahí carece de sorpresa y cuando no hay sorpresa, el equipo rival se te mete atrás y te gana”.

En ese sentido, el DT nombra al jugador del plantel que puede ayudar a solucionar la falencia: “Para mí hoy necesita al Vicho Pizarro. Le da más profundidad. (…) Cada jugador que la tiene, la para, la toca cuatro veces. Cuando un jugador tuyo toca la pelota cuatro veces, no sorprendes a nadie. Ya en el tercer toque el jugador rival ganó dos metros a su campo y empieza a ocupar lugares“.

Claudio Borghi piensa que Vicente Pizarro puede aportar a que Colo Colo mejore en falencia. (Foto: Photosport)

Respecto a aquel aspecto, Borghi asegura que el Bichi sin ser un creador es claro en su juego: “Yo creo que Vicho Pizarro, no es un creativo, seamos justos, pero tiene claridades, tiene pases de primera”.