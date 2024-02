Dentro de los últimos tiempos sin duda que uno de los entrenadores más importantes de la historia de Colo Colo ha sido Claudio Borghi, DT con el que consiguieron un inédito tetracampeonato en el fútbol chileno y llegar a una final de la Copa Sudamericana.

Dando detalles a lo que fue su paso por el club, el ‘Bichi’, hoy en su rol de panelista en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports, indicó cómo se gestó su llegada para ser entrenador de Colo Colo.

“A mí me viene a buscar Gabriel Ruiz Tagle como presidente de Blanco y Negro, el único preseidente que tuve porque me fui con él. Era una persona muy educada. él y su familia”, comenzó indicando Borghi.

Luego de lo que fueron las grandes obtenciones que tuvo como DT del ‘Cacique’, el hoy panelista del programa mencionado reveló el por qué de su inesperada salida de Colo Colo en un momento brillante dentro de su carrera como entrenador del club.

Borghi explica su paso por Colo Colo | Foto: Photosport

“En el último se produjo un desgaste grande, fue muy intenso, mucha gente me dice ¿por qué te fuiste de Colo Colo? yo no me fui por problemas míos, me fui porque y mucha gente no lo sabe, porque había problemas con los premios de los jugadores y antes de viajar a Buenos Aires, que jugábamos con Boca tomé la decisión de irme”, declaró.

Finalmente, Borghi reveló que su instancia dentro de Colo Colo fue muy dura, ya que el ser entrenador de un club tan importante, demanda de mucho tiempo y distintas labores sobre lo que era el futuro del equipo mientras estaba como DT.

“Los jugadores querían no entrenar, después asume Fernando Astengo y pierden la final con Everton. Fueron dos años muy intensos porque el equipo se desarmaba y se armaba, un semestre tuve dos días de vacaciones, se me caía el pelo, era bien complejo”, concluyó.

¿Cuáles fueron los logros de Claudio Borghi como entrenador de Colo Colo?

El ‘Bichi’ con Colo Colo logró cuatro títulos consecutivos dentro del fútbol chileno: Torneo Apertura y Clausura del 2006 y Torneo Apertura y Clausura del 2007.