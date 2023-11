Jordhy Thompson fue imputado por femicidio frustrado y desacato en contra de su expareja, Camila Sepúlveda. El futbolista de 19 años tras ser formalizado quedó en privisión preventiva mientras dure la investigación. Claudio Borghi se refirió al jugador que estará en la cárcel.

“Afortunadamente no, ni como entrenador, ni como jugador, ni como ayudante (le tocó vivir una situación así). Primero quiero decir que no tengo ninguna especialidad en el tema. Como jamás lo he vivido uno no sabe para donde apuntar, pero sí entiendo que es una situación muy grave y condenable 100%”, dijo en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

“Entiendo que estaban, hablo de los dos, bajo un tratamiento, bajo una posibilidad de mejorar esta relación. Lo que si me extraña es que vuelva a ocurrir muy rápido todo lo que estaba pasando”, añadió el ex DT del Cacique.

Borghi expresa que, bajo su punto de vista, el Cacique debe hacerse cargo de Thompson en caso de que la familia no esté presente. “Acá hay varias preguntas. Entiendo que quizás no juegue más en Colo Colo, pero creo que alguien tiene que preocuparse del tema y ese alguien, si no está la familia, tiene que ser Colo Colo. Digo esto para salvar a una persona, salvarla en su vida para que no cometa más errores”.

Jordhy Thompson se encuentra en prisión preventiva (Foto: Photosport)

El Bichi se refirió a la gravedad de lo ocurrido con el futbolista que se encuentra en prisión preventiva tras ser formalizado por femicidio frustrado. “Lo que ha ocurrido ahora es realmente grave. Es preocupante. Es una vida de por medio. Con los instantes que estamos viviendo de mucha violencia y con la perdida de vidas de muchas mujeres, esto ya pasa a ser muy grave. Ojalá que los dos puedan recuperarse y de ahí en más ver cuál es la solución al tema”.

El entrenador tetracampeón con el Cacique aseguró que el futbolista de 19 años comprometió su carrera profesional para siempre. “Creo que hipotecó su carrera deportiva de por vida, pero espero que no hipoteque su vida de por vida y que pueda salir adelante”.