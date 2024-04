Colo Colo cayó 2-0 ante Cobreloa y se alejó de la cima del torneo local. Una dura derrota ante los dirigidos para Jorge Almirón, aunque ello tiene una cara explicación para Coke Hevia. El periodista aseguró que los albos extrañaron a un jugador en el Estadio Monumental… sin él no tienen sorpresa.

Según indicó el comunicador a Bolavip Chile, los albos carecieron de la dinámica de Carlos Palacios. Para él, ello fue clave en la derrota ante los loínos: es el futbolista que mueve los hilos en ofensiva. El volante quedó fuera de la citación por lesión.

“Es difícil, es un equipo que no es dinámico. No tiene sorpresa, cuando no está Carlos Palacios, que es el que inventa, sobre todo a nivel nacional cuando se le tiran atrás, no tiene mucho más”, comenzó indicando Hevia.

“Tienen pocos jugadores jóvenes que desordenen el naipe y quedan muy lejos en el torneo. Desaprovechó todo un tiempo con un jugador más. Colo Colo, con uno más, le mete tres a cualquier equipo, pero no está pasando”, agregó el periodista chileno.

Carlos Palacios no estuvo en el partido entre albos y loínos.

Alertó a Colo Colo

Finalmente, Coke Hevia advirtió de un duro problema que se le viene al Cacique. La caída ante los loínos los dejó a 10 puntos de la cima (ubicados en la décima posición) y un título parece estar lejano para el equipo dirigido por Jorge Almirón. Ahora, los albos se afrontarán a un duro rival.

“Vienen tiempos complicados, porque ahora juega contra Católica y en la Copa (Libertadores) pasa cualquier cosa. Involucionó Colo Colo, sobre todo en el ámbito físico”, finalizó el comunicador.

Próximo partidos de los albos

El siguiente partido de Cacique será contra la UC por la novena fecha del torneo. Se jugará el sábado 20 de abril, desde las 17:30 horas, en el Estadio Santa Laura.