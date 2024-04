Colo Colo consiguió un empate sin goles con gusto amarguísimo ante Alianza Lima en el estadio Monumental. El Cacique generó más ocasiones, tuvo chances de ganarlo, pero simplemente no pudo.

Jorge “Coke” Hevia le dio pulgar arriba al esquema de Jorge Almirón, en el cual jugó con línea de tres en el fondo, un mediocampo poblado y Guillermo Paiva como centrodelantero. Sin embargo, considera que el elenco Albo no tuvo la suficiente osadía.

“La idea del cambio de esquema me gustó, pero le faltó osadía. Improvisó a Vicente Pizarro y después cuando tenía que hacer los cambios, no tuvo ningún arrojo. No quiso arriesgar. Lo hizo ya sobre el final y con un Cepeda que no había sumado minutos, venía volviendo recién de la lesión”, comentó el profesional de las comunicaciones en conversación con BOLAVIP.

La elección de jugadores no gustó a Hevia, pero insistió en que la idea si le agradó: “Colo Colo no ganó porque las ocasiones de gol no las echó adentro, porque igual mereció, pero no me gustó la elección de los intérpretes de Almirón, sí el cambio del esquema”.

A la hora de hacer el balance, el conductor radial en Pauta de Juego menciona un complicado panorama: “Gil suspendido, Vidal suspendido, Paiva desgarrado terminamos haciendo raya para la suma y es un horrible saldo para Colo Colo”.

Guillermo Paiva salió lesionado del partido de Colo Colo ante Alianza Lima. (Foto: Photosport)

¿Cuándo es el próximo partido de Colo Colo?

Colo Colo ahora deberá poner el foco en el Campeonato Nacional 2024. Los Albos recibirán a Unión La Calera el domingo 28 de abril a las 18:00 en el estadio Monumental por la décima fecha del Torneo.