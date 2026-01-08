Una lamentable noticia golpeó este jueves 8 de enero al interior de Colo Colo. Durante la jornada se confirmó el fallecimiento de la madre de Daniel Morón, actual gerente deportivo del club, en medio de días intensos para la institución tanto dentro como fuera de la cancha.

El deceso ocurre mientras el ‘Cacique’ atraviesa una etapa clave, con el plantel en plena pretemporada 2026 y la dirigencia enfocada en resolver movimientos importantes del mercado de fichajes, tanto en salidas como en eventuales refuerzos. Pese a ese contexto deportivo, el dolor humano se impuso por completo en Macul.

A través de sus redes sociales, el Popular expresó un sentido mensaje de condolencias hacia Morón y su familia: “Como club, lamentamos el sensible fallecimiento de la madre de nuestro gerente deportivo José Daniel Morón”, publicó la institución, acompañando el mensaje con un símbolo de luto y respeto.

En la misma publicación, el club agregó palabras de apoyo y cercanía en este difícil momento: “Desde Colo-Colo enviamos nuestras condolencias a toda la familia y los acompañamos en su pena”, reflejando el respaldo institucional hacia una figura histórica del Cacique quien supo conquistar la Copa Libertadores en 1991.

Daniel Morón, ídolo del club y pieza clave en la estructura deportiva actual, ha estado activamente involucrado en la planificación del plantel para este 2026, por lo que la noticia generó múltiples muestras de apoyo.

Así, Colo Colo vive una jornada marcada por el recogimiento y la solidaridad, dejando en segundo plano lo futbolístico para acompañar a uno de los suyos. Desde el mundo albo, el mensaje es uno solo: fuerza para el ‘Loro’ y su familia en este momento de profundo dolor.

DATOS CLAVE

Daniel Morón, gerente deportivo del club, sufrió el fallecimiento de su madre este jueves 8 de enero.

El club Colo Colo oficializó las condolencias a través de sus canales institucionales, destacando el rol histórico del “Loro”.