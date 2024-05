Claudio Bravo pareciera estar viviendo sus últimos meses como jugador del Real Betis, conjunto español en donde llegó hace un par de temporadas y ha dejado una excelente impresión dentro de los hinchas del cuadro sevillano.

Con el término de su contrato a la vuelta de la esquina, el portero de la Selección Chilena tendrá que elegir con pinzas su próximo destino, en donde nunca ha descartado la posibilidad de volver a Chile, pero sí reconoce que no es la más cercana.

Si hay alguien que sabe del Mercado de Pases a nivel mundial es Fabrizio Romano, periodista italiano especializado en esta materia y quien en su cuenta de X (Twitter) dio luces de lo que podría venir para el formado en las inferiores de Colo Colo.

Aseguran que Claudio Bravo no está ni ahí con volver a Chile. | Foto: Photosport

“Claudio Bravo dejará el Real Betis como agente libre al final de la temporada, listo para un nuevo capítulo”, dijo sentenciando su estadía en Sevilla y poniéndole punto final a su travesía con el Real Betis de España.

Si bien no aclaró cuál es su próximo destino u ofertas que el portero podría tener, sí dejó en claro una cosa que golpea a los hinchas albos: “El ex portero del Barcelona y del Manchester City no tiene planes de regresar a Chile por el momento”, sentenció.

Todo pareciera indicar que Claudio Bravo buscará estirar su carrera en Europa o escuchar ofertas de otro lado del mundo, pero su vuelta a Colo Colo se ve cada vez más difícil y el portero tampoco parece estar muy interesado en que se le critique futbolísticamente en suelo nacional.

El palmarés de Claudio Bravo en el Real Betis

Claudio Bravo dejará el cuadro español con un título bajo el brazo: la Copa del Rey obtenida en la temporada 2021-2022 donde derrotaron al Valencia en una dramática definición desde los doce pasos.