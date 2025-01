Colo Colo dejó una importante inquietud en el camino en este mercado de fichajes. ¿Cuál? Despejó dudas sobre su arco: Brayan Cortés tiene prácticamente todo listo para volver al Estadio Monumental.

A pesar de que el portero se había despedido en búsqueda de nuevos horizontes, el panorama cambió. No lo convenció ninguna oferta desde fuera del país y por ello tiene decidido volver a Macul.

Es más, según información de DaleAlbo, el arquero de 29 años acordó su retorno a Colo Colo. En caso de confirmarse, permanecerá por dos temporadas más en el vigente campeón nacional. No tendrá cláusula de salida.

¿Qué resta para su oficialización? La moción será votada por el directorio de Blanco y Negro. En caso de tener el visto bueno, el iquiqueño volverá a defender el arco albo.

Así, Colo Colo dejaría en el olvido una búsqueda que llegó a nombres impensados. Ejemplo de ello, el posible fichaje de Keylor Navas o conseguir el retorno al fútbol de Claudio Bravo.

Todo indica que, finalmente, el conjunto albo se quedará con una de sus piezas más destacadas en 2024. Jugó 40 partidos y recibió 28 goles. Mantuvo el arco en cero en 18 ocasiones.

Colo Colo tiene prácticamente listo el retorno de Brayan Cortés.

La prioridad del DT de Colo Colo

Cabe destacar que el propio Jorge Almirón había confirmado esta alternativa. El entrenador del Cacique dejó en claro que el iquiqueño era su prioridad a pesar de la baraja de alternativas que manejaba Blanco y Negro.

“Brayan todavía está con la posibilidad de volver, no está cerrada ninguna posibilidad. Es el arquero de la Selección de Chile, lo conozco muy bien, ha sido importantísimo. Esperamos que se pueda dar, no me cierro a eso”, lanzó.