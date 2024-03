Colo Colo venció por 2-0 a Huachipato en el estadio Monumental por la tercera fecha del Campeonato Nacional 2024. Coke Hevia sacó algunas conclusiones tras la victoria del equipo de Jorge Almirón con equipo mixto.

“Almirón está dándole prioridad a la Libertadores y en esa prioridad lleva uno ganado y uno perdido. Por ende es buen saldo, porque Trinidense es un equipo que uno piensa que le puede ganar. Está bien, él es el que maneja las cargas y el que sabe de qué se trata esta cuestión, está perfecto”, comentó el periodista en conversación con BOLAVIP.

El profesional de las comunicaciones se mostró encantado por variante táctica que explora el entrenador del Cacique: “Me encantó el rombo, no es que Colo Colo haya jugado bien. Me encantó que pruebe esa forma, creo que Colo Colo debiera jugar muchas veces con dos puntas, otras no, pero sí la opción Palacios y dos puntas me encanta”.

Hevia se deshizo en elogios para jugador de los Albos y anticipa venta: “Creo que Colo Colo va a ganar plata y le queda central poco rato. Alan Saldivia es lejos el mejor central del fútbol chileno hace un buen rato. Muy bueno el cabro“.

Coke Hevia destaca el desempeño de Alan Saldivia. (Foto: Photosport)

También se refirió al rendimiento de dos jugadores: “Hay algunos que se ganan las oportunidades y otros que no. Jeyson Rojas sigue al debe, mientras que Dani Gutiérrez sigue ganándose un espacio donde sea”.

Coke Hevia ve a Carlos Palacios en la Selección Chilena

El periodista visualiza a la Joya como opción para la Roja. Aquello considerando lo que mostró Ricardo Gareca tácticamente con la Selección Peruana.

“Carlos Palacios si uno se queda pegando con el 4-2-3-1 de Gareca de Perú, Palacios titular en la Selección Chilena, no hay más vuelta que darle”, concluyó el comunicador de Radio Pauta.