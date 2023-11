La temporada 2023 del fútbol chileno está llegando a su fin y a Colo Colo solo le quedan tres partidos para dar por cerrado el año, el segundo más complejo de la Era Gustavo Quinteros, pero que podría terminar con un doblete en el Campeonato Nacional y Copa Chile.

Y pese que aún no se abre el mercado de fichajes para la próxima temporada, hay varios nombres que están rondando el Estadio Monumental para convertirse en los primeros refuerzos del Cacique.

Si bien en el directorio de Blanco y Negro aún no tocan este tema, la gerencia deportiva a cargo de Daniel Morón ya estaría adelantando trabajo.

Por el momento los que aparecen en el horizonte son cinco jugadores con pasado en el cuadro popular, cuatro de ellos formados en Macul, incluido el gran anhelo de la dirigencia y los hinchas albos: Arturo Vidal.

1. Arturo Vidal

Desde hace meses que el King viene coqueteando con su vuelta a casa, incluso entre septiembre y noviembre realizó varias visitas al Monumental en medio de su recuperación en Chile por una cirugía en el menisco externo de su rodilla derecha. Cabe recordar que Vidal termina contrato en diciembre con el Athletico Paranaense y estaría interesado en volver a Colo Colo o partir a Boca Juniors, su otro gran pretendiente.

Arturo Vidal termina contrato con Athletico Paranaense en las próxima se semanas. (Foto: AGIF/Photosport)

2. Diego Rubio

El delantero de 30 años se encuentra en el país desde algunas semanas luego de terminar su participación con el Colorado Rapids en la MLS. Tras ello se despidió de aquel club, con el que no renovará su vínculo. El pasado 12 de noviembre visitó La Ruca para ver el partido entre Colo Colo y Unión La Calera.

Diego Rubio ya se desvinculó del Colorado Rapids. (Foto: Getty)

3. Claudio Baeza

El Serrucho Baeza también está en Chile luego de quedar fuera de los playoffs de la Liga MX con el Toluca. La semana pasada visitó al plantel de Colo Colo en un entrenamiento en el Estadio Monumental y también los acompañó al partido contra Audax Italiano del domingo en La Florida.

En aquella instancia conversó con Dale Albo y confesó: “El deseo de volver siempre está. Soy muy agradecido con el club, el cariño siempre está”. Eso sí, al volante le queda un año de contrato con los Diablos Rojos.

A Claudio Baeza tiene contrato vigente hasta 2024 con el Toluca. (Foto: Getty)

4. Martín Rodríguez

El delantero de 29 años siempre ha sido la debilidad del entrenador Gustavo Quinteros. Lo tuvo durante un semestre en la temporada 2021 y quedó encantado. Desde entonces le ha costado encontrarle un reemplazo y lo ha pedido de regreso en más de una ocasión.

El Tin también está en el país terminando la recuperación de una compleja cirugía para la reconstrucción del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, a la que se sometió en febrero de este año y por la que se perdió toda la temporada con el DC United de la MLS.

Martín Rodríguez no juega desde finales de 2022. (Foto: DC United)

5. Iván Morales

El último que entró en esta lista es el también delantero Iván Morales. El Tanquecito se desvinculó este miércoles del Cruz Azul luego de dos temporadas en la liga mexicana. Su paso por la Máquina Cementera no fue como esperaba, incluso no fue tenido en cuenta en el último Torneo de Apertura, siendo enviado al equipo Sub 23.

Desde hace dos semanas que el oriundo de Longaví está en Chile a la espera de definir su futuro, periodo en que también visitó a sus ex compañeros en La Ruca, esto el sábado 18 de noviembre para el amistoso a puertas cerradas de Colo Colo contra Everton.