Está inactivo desde 2019 y a sus 30 años busca una nueva oportunidad en el fútbol chileno, donde sueña jugar por Colo Colo. Se trata del mediapunta Nelson Bustamante, un jugador conocido por muchos que estuvo 12 años en calcio italiano, luego de haber sido descubierto en un programa de televisión.

A los 13 años viajó a Italia y se unió al Brescia, comenzando de forma temprana su carrera profesional, pasando después al Bologna, Lecce, Matera, Verbania y Virtus Bolzano.

En 2018 regresó a Chile y fue contratado por Santiago Morning, pero no pudo consolidarse. Tampoco la temporada siguiente en Barnechea.

Luego de cuatro años inactivo, a quien se le conocía como el “Messi chileno” -por su gran habilidad y deficiencia de la hormona de crecimiento similar al caso del astro argentino- está decidido a relanzar su carrera y busca club, en medio de una casera pretemporada.

El recado de Nelson Bustamante a Colo Colo

Para aquello se creó una nueva cuenta de Instagram donde está publicando registro audiovisual de su carrera y puesta a punto, donde también se ha dado el tiempo para atender las preguntas de sus seguidores. Entre ellas, confesó su deseo por tener una oportunidad en Colo Colo.

“Sería un sueño jugar en Colo Colo y un desafío muy grande, pero no le tengo miedo al desafío. Cuando estuviste en lo alto y luego conoces lo más bajo, nada te da miedo”, respondió.

En las historias de aquella red social, también dio a conocer por qué le fue mal en su regreso a Chile: “Porque no me hicieron jugar, no me dieron la oportunidad de demostrar mis capacidades, y cuando me pusieron respondí con goles y jugadas y te empieza a dar frustración rabia y dejar de interesar la futbolmanía”.

Con miras al futuro, el oriundo de San Bernardo reveló que está dispuesto a recibir el sueldo mínimo para ser contratado por cualquier equipo profesional: “Sinceramente, en el que me den minutos, aunque me paguen el mínimo“.

Nelson Bustamante y el tiempo que le ha dedicado a su familia

Tras haber estado tantos años lejos de su familia, Nelson Bustamante ha aprovechado este largo receso para compartir con los suyos y recargarse de energías.

“Jugué para mi gente del barrio, disfruté con mi familia, ya que me fui a los 13 años a Italia y estuve más de 12 años lejos de todos“, dio a conocer sobre lo que ha hecho este tiempo.

“La gente piensa que es fácil, pero estar más de 12 años lejos sin ver a tu familia, solo, y cuando te enteras de malas noticias, te dan ganas de volver. Que te conozcan en tu país y demostrar en Chile, donde nací, con mi gente”, agregó.

“Quizás me hubiera ido más grande sería más fácil, pero estar desde los 13 años solo es complicado“, concluyó Bustamante.

