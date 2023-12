En Colo Colo están lejos de cerrar a su nuevo entrenador para la temporada 2024 luego de la salida de Gustavo Quinteros, quien no fue renovado por votación del directorio de Blanco y Negro.

Es más, los albos terminarán el año sin el sucesor del técnico argentino, ya que por el momento no hay novedades respecto a la búsqueda del DT.

Según lo pudo confirmar Bolavip, esta semana no habrá reunión de directorio en ByN ya que no hay claridad respecto a los nombres que volverá a proponer el gerente deportivo Daniel Morón.

El pasado jueves 21 de diciembre el Loro ya tuvo una oportunidad para presentar a la mesa los primeros candidatos, donde lo más importante fue la respuesta negativa de las dos primeras opciones: Gabriel Milito y Fernando Gago.

Tras aquella instancia, el propio presidente de la concesionaria, Alfredo Stohwing, había adelantado este complejo escenario: “Este periodo no ha sido muy cómodo para trabajar, por las vacaciones (…) Dado el problema de las fiestas en que estamos y los días, no lo veo muy probable que sea antes de fin de año“.

¿Cuándo se volverá a reunir el directorio de Blanco y Negro?

Ahora al interior del Estadio Monumental esperan volver a reunirse la próxima semana, entre el martes 2 y jueves 4 de enero, para ver los avances y, quizás, poder escoger uno de los nombres. El favorito sería el trasandino Luis Zubeldía, quien viene de ser campeón de Copa Sudamericana y la Liga Pro de Ecuador con Liga de Quito. Eso sí, para seducirlo tendrían que hacer una oferta cercana a los 2 millones de dólares.

Otros nombres que también estarían en la carpeta de Morón son los argentinos Jorge Almirón, Guillermo Barros Schelotto, Diego Cocca, Ariel Holan y Martín Palermo. También han acercado al portugués Ricardo Sá Pinto, el angoleño Lito Vidigal y el serbio Miroslav Djukic.

Luis Zubeldía acaba de terminar contrato con Liga Deportiva Universitaria de Quito y su renovación está en duda. (Foto: Jorge Loyola/Photosport)

El tiempo le juega en contra a Colo Colo

Cabe recordar que el inicio de la pretemporada de Colo Colo está programada para el lunes 8 de enero en el Monumental. Luego, el jueves 11 el Cacique partirá rumbo a Uruguay, donde continuarán los trabajos en Montevideo hasta el martes 23 del mismo mes. En este periodo serán parte del torneo amistoso Serie Río de la Plata.

Teniendo en cuenta esto, no se descarta que el Cacique comience estos trabajos al mando de un técnico interino. Este sería el entrenador del equipo de proyección, el exfutbolista Eduardo Rubio, quien en conversación con DSports indicó: “El único objetivo que tengo hoy es seguir mejorando con la Sub 21. No me proyecto más allá”.