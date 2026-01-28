Colo Colo quiere mantenerse activo en el Mercado de Fichajes y hoy día podría haber noticias con la llegada de Lautaro Pastrán la Cacique, además de la inminente salida de Esteban Pavez hacia el Alianza Lima de Perú.

De igual manera, Aníbal Mosa y compañía tienen los ojos puestos en incorporar jugadores y, en esa línea, uno de los nombres que sonó con fuerza para llegar al Estadio Monumental fue el de Daniel ‘Popín’ Castro.

Así lo reconoció César Villegas, presidente de Deportes Limache: “Sí existió la posibilidad. Halamos varias veces con Aníbal Mosa y él después también me llamó para decirme que no iban a seguir con las negociaciones”, dijo.

Popín no llega a Colo Colo. | Foto: Photosport

“Hasta hoy (ayer) por la mañana incluso existía la posibilidad de que Daniel partiera al Bolivar, pero lo que llegó no era lo que esperábamos, ni para el jugador ni para el club, así que continúa con nosotros hasta junio”, complementó diciendo que el jugador seguirá en Limache este semestre.

Incluso, en el cierre, Villegas apunta hacia dónde quieren vender al jugador que ha tenido una temporada buena en Primera División: “Cuando se abre el mercado más masivo en México, que es donde nosotros tenemos puesto el foco”, remató.

Así las cosas, Daniel ‘Popín’ Castro finalmente no llegará a Colo Colo y privilegió quedarse en un equipo que este año peleará para salvar la categoría y tratará de no caer a la Primera B.

En síntesis

Daniel Castro no fichará por Colo Colo tras el fin de las negociaciones de Mosa.

El presidente de Deportes Limache descartó el traspaso de Castro al club Bolívar.