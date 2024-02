Jorge Almirón recibió un nuevo dardo desde un ex Boca Juniors. En esta ocasión fue el nuevo refuerzo de Unión Española, Diego González, el que le dio y no consejos por su dirección en el cuadro trasandino.

El “Pulpo” estuvo en la última etapa con el entrenador pero no pudo jugar producto de las lesiones. Aunque también confesó que nunca recibió el apoyo del ahora deté de Colo Colo.

Lo llamativo es que aprovechando que se acerca el debut ante el Cacique, lanzó una desafiante declaración contra los albos. “Si bien tuve lesiones, quería estar. Fui mucho tiempo al banco. Javi García (arquero suplente) jugó mucho más que yo. Pero el fútbol siempre te da revancha”, expresó de entrada en conversación con D Sport Radio.

Luego el volante deslizó los tratos de Almirón en Boca Juniors, tal como lo hizo el Pipa Benedetto. “Jamás le voy a tocar la puerta a un entrenador para ver por qué no me pone, entrenaba para que el equipo sea competitivo y mis compañeros me decían ‘hablá, hablá, te tiene que poner, mirá lo bien que estás’. También los jugadores tenemos un ego que es difícil de contrarrestar y pensás ‘si no me pone es porque no me quiere ver’”, lamentó.

El duelo ante Jorge Almirón

Por lo mismo, abordó el debut con Unión Española y que justamente será ante Colo Colo. Duelo pactado para el 18 de febrero pero que podría aplazarse por el paro del fútbol chileno.

“En dos semanas me toca demostrar que siempre se han equivocado. Si fue decisión del entrenador que ni juegue por cuatro meses, que haga pensar que siempre estuve lesionado, la vida siempre te da revancha y voy a tener la oportunidad de demostrar que conmigo se equivocó”, cerró el ex Boca.