El fútbol chileno se viste de gala para lo que será la realización de la Supercopa, en la que Colo Colo y la Universidad de Chile lucharán por quedarse con este primer campeonato oficial en lo que es la temporada 2025, duelo que se desarrollará en La Serena.

Previo a lo que es este compromiso, el entrenador de Colo Colo Jorge Almirón conversó con ‘Megadeportes‘ y comentó lo que ha sido la organización de este partido, del cuál no ha quedado para nada conforme debido a la serie de restricciones para este Superclásico.

“Se me hace todo muy raro, no estoy acostumbrado a eso. En Argentina se juegan muchos clásicos, cuando es un partido del torneo local siempre se juega con la parcialidad local, y cuando es un partido de copa como en este caso se juega con las dos hinchadas, con seguridad y es normal, y son bravas las hinchadas allá también”, partió señalando Almirón.

El horario a las 12:00 y la reducción de aforo, son dos temas que mosquean bastante al técnico argentino, en la que señala que no se le saca el provecho necesario al mejor espectáculo que tiene el fútbol chileno, en lo que es una final con los dos equipos más grandes del país.

Almirón pega el grito por la Supercopa | Foto: Photosport

“Se me hace muy raro sobre todo por el espectáculo, porque se juega el sábado a las 12, estamos en pleno verano, es antifutbolístico, no lo entiendo porque no ayuda al espectáculo, creo que van a reducir el aforo a 6 mil personas, no podrán ir los hinchas y está bastante reducido eso. En esas cosas no estoy de acuerdo, soy claro y tengo que decir que no me gusta”, puntualiza.

Finalmente, Almirón manifiesta que para esta final podría haberse montado un mejor espectáculo y de mayor calidad, debido a la gran calidad de futbolistas que disputarán este partido, en la que no duda de que será un tremendo partidazo, sea quien sea el campeón.

“Debería tener mucho más prestigio esta final que tendrá jugadores históricos en los dos equipos, los dos equipos más grandes con jugadores que representaron mucho tiempo al fútbol chileno y hay que aprovecharlo hasta por marketing para que la gente se pueda enganchar y sea una buena final, más allá de a quién le toque ganar, nosotros haremos nuestro juego para ganar y si nos toca perder felicitar al rival como algo normal. Hay que normalizar eso como un partido de fútbol fuerte y serio, y que no pase más que eso“, cerró.