Crack colombiano lamenta su triste partida de Colo Colo: "Me faltó carácter para quedarme"

La historia de Andrés González en Colo Colo pudo tener más capítulos. El defensa colombiano estuvo tan solo una temporada en el club, pero a 18 años de su salida reveló que quería mantenerse en Macul.

¿Qué paso? Aún lo lamenta: le faltó carácter. Así lo reveló el propio jugador a través de redes sociales. Explicó que el desenlace pudo ser distinto si hubiese enfrentado a la dirigencia de América de Cali.

“La verdad es que me faltó carácter. Cuando yo llego a Colo Colo es con un acuerdo, inicialmente de un préstamo y una opción de compra”, comenzó señalando el colombiano.

“Parte de la dirigencia con la que se hizo el acuerdo a mitad de año se reestructuró. Aunque la nueva dirigencia estaba contenta con mi rendimiento, para ellos la opción de compra era un poco alta”, continuó explicando.

“Colo Colo hizo un ofrecimiento del 80% del valor pactado, valor que el dirigente del América del momento, el hijo del gran jefe no aceptó. Tuve varias conversaciones con el hijo del dueño, el dirigente del América, pero él siempre me dijo que no tenía pensado recibir menos dinero”, complementó.

Andrés González estuvo tan solo un año en Colo Colo y obtuvo dos títulos.

Su triste salida de Colo Colo

Tras ello, el colombiano explicó que la directiva de América de Cali lo engañó con una supuesta oferta desde el fútbol turco. La propuesta nunca llegó al club: la inventaron asegurándole que era mejor que el ofrecimiento albo.

Ello le dolió al defensa, que fue bicampeón en 2006 bajo la estadía de Claudio Borghi. “La pregunta de qué habría pasado con mi carrera si me hubiese quedado un año más con los albos siempre retorna a mi cabeza”, lamentó.

Tras ello, finalizó enviándole un mensaje a sus seguidores, señalando: “Si alguna vez tienes que hacerte la pregunta de: ¿qué hubiese pasado si…? Que esa ecuación siempre te tenga a ti siempre decidiendo”.