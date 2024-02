Cristián Caamaño se refiere al refuerzo que tendrá para la Copa Libertadores: Arturo Vidal. El periodista asegura que el King no viene de buenas temporadas en la competición continental en sus pasos por Flamengo y Athletico Paranaense.

“Para aterrizar las expectativas de la gente con Vidal que yo entiendo la policía de Twitter, los Vidal Lovers están muy atentos a quienes se atreven siquiera a rozarle la corona(…) Él en Flamengo decía que andaba muy bien y que fue culpa de Sampaoli que no jugara. Cuando va al Athletico Paranaense, pasa los exámenes físicos y estaba una máquina”, dice el comunicador en Deportes en Agricultura.

“Allá en Brasil no fue factor en la Copa Libertadores. No influyó en nada en mejores equipos. No jugó en esa Copa Libertadores que ganó Flamengo, recordemos que jugaba 15 minutos. En Paranaense no le alcanzó para ser desequilibrante en la llave contra Bolívar”, añade.

El profesional de las comunicaciones siente que el Cacique no dará un salto con el King en la máxima competición continental. “No pensemos que con Vidal Colo Colo va a dar un salto de calidad en la Copa. No le alcanza. Para la Libertadores no basta Vidal”, expresó.

Cristián Caamaño asegura que a Arturo Vidal no le alcanza para ser brillante en la Copa Libertadores

Cristián Caamaño asegura que el mediocampista de 36 años no logró influir en las pasadas ediciones de Copa Libertadores. “Vidal en Sudamérica y, quedó demostrado en dos Copa Libertadores, por sí mismo no era un futbolista que te ganara partidos con mejores compañeros ¿Me vas a decir que Colo Colo tiene mejor plantel que Flamengo y Paranaense?”, señaló.

“Él siendo un actor de reparto, no fue capaz primero en Flamengo de ser titular y después en Paranaense darle el salto de calidad ¿A qué fue a Paranaense?”, complementa. El periodista agrega otro comentario: “No le alcanza para ser brillante en la Copa Libertadores”.

Además, menciona que lo que expresa está netamente relacionado con las competencias internacionales: “En Chile sí, en la Copa Libertadores es donde digo que a Colo Colo no le va a alcanzar con Vidal como único refuerzo”.