Luego de brillar en 2006, el segundo paso de Humberto Suazo en Colo Colo en 2015 no estuvo exento de polémicas, puesto que el ex seleccionado chileno terminó demandando a la institución alba por despido injustificado.

¿En qué terminó todo eso? La dirigencia de Blanco y Negro debió pagarle al oriundo de San Antonio una cifra cercana a los 362 millones de pesos de indemnización.

Recordar que “Chupete” fue separado del equipo en octubre de 2015 por el entrenador José Luis Sierra, quien acusó al jugador de actitudes inapropiadas.

Suazo vivió una tormentosa segunda pasada por el Albo | FOTO: Ramón Monroy/Photosport

Humberto Suazo y su repaso de su adiós de Colo Colo

Han pasado varios años de este incidente, pero Suazo decidió hablar en el programa Balong Radio del reconocido periodista Manuel de Tezanos sobre lo que fue su salida del conjunto Popular la década pasada.

“Sigo insistiendo, perdón la palabra, fue una mariconada lo que me hicieron. Para mí fue muy duro porque siempre quise estar ahí, hice buenos años antes de irme a México y después tomé la decisión de venirme casi terminando mi carrera. Fue doloroso para mí, para mi gente, terminar así después de estar haciendo una carrera muy buena”, afirmó el actual futbolista de San Luis de Quillota.

“Me tocó el tema de que me iba a estacionar. Había empezado a entrenar y me estacionaba donde estaban los jugadores. Por orden de arriba, me dijeron que me tenía que ir”, agregó el Hombre Venido del Planeta Gol.

Al ser consultado por De Tezanos sobre el culpable de todo esto, Suazo no quiso dar el nombre pero indicó que “estaba a cargo el que está ahora (Mosa), que no quiero ni nombrarlo. La gente igual muchas cosas no sabe, me trataron muy mal. Después pasó lo que pasó, se fue a juicio y me dieron la razón”.

“Si me hubieran dicho ‘termina el campeonato y el otro año no queremos contar contigo’, ya, muchas gracias por todo y darme la oportunidad de regresar a Chile, pero ni siquiera eso. Son cosas que la gente no sabe, pero ya pasó”, cerró.

Los números de Humberto Chupete Suazo en su retorno a Colo Colo

Entre torneo Clausura y torneo Apertura, Humberto Suazo disputó un total de 17 encuentros oficiales, en los que convirtió dos tantos y repartió dos asistencias.