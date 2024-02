Siguen los coletazos por la gran bienvenida que tuvo Arturo Vidal el pasado jueves en el Estadio Monumental, donde el volante de 36 años se reencontró con el público de Colo Colo en su regreso al club de sus amores.

Un evento sin precedentes fue lo que se vivió en la cancha David Arellano, ya que el King arribó en helicóptero y se paseó a caballo vestido de rey, haciendo referencia el apodo que se ganó en Europa.

Las imágenes de este acto rápidamente dieron la vuelta al planeta, como algo nunca antes visto en la historia del fútbol.

Se suman las desaprobaciones a la extraordinaria bienvenida de Arturo Vidal en Colo Colo

Pero en el medio nacional, a varios no les pareció de buen gusto hacer esta bienvenida con tanto simbolismo. A la crítica del comunicador Juan Cristóbal Guarello se sumó el periodista Cristián Caamaño, quien en su espacio en Radio Agricultura comparó lo sucedido en Macul con los recibimientos a otras estrellas de de este deporte en los grandes equipos del mundo.

“Los clubes importantes del mundo, y no necesariamente los más grandes, sino que importantes, jamás han hecho un parafernalia de ese tipo. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi llegan, entran por la cancha, caminan, se presentan y se acaba. Los invitados que van son porque quieren estar en la presentación y eso es distinto”, comenzó exponiendo.

Cristián Caamaño encontró exagerada la bienvenida de Arturo Vidal en Colo Colo. (Foto: Captura)

Cristián Caamaño insiste que fue una exageración

“Pero no bajó ninguno por helicóptero, no se paseó a caballo… A Messi no le hicieron la presentación en la bahía de Miami arriba de un yate“, agregó.

Seguido, el rostro de ESPN indicó que fue una exageración lo realizado con el mediocampista en Colo Colo: “Se exageró, se le dio el gusto a la gente, se le dio el gusto a Vidal. La gente no fue a ver a Vidal a caballo, se sorprendió ahí. Si Vidal salía por el túnel con la camiseta, dominaba 10 (veces) como Maradona en el Napoli, ya quedaban las imágenes espectaculares”.

“Se encontró con esa sorpresa, está bien, pero para mí es una exageración“, insistió Caamaño.