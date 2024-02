Un gran gesto hizo uno de los jugadores del primer equipo de Colo Colo en medio de la catástrofe que azotó a varias comunas de la Quinta Región el último fin de semana. Zona afectada por los incendios forestales que consumieron cerca de 15 mil viviendas y hasta ahora han dejado a 112 fallecidos.

Se trata del lateral derecho Bruno Gutiérrez, quien aprovechó su domingo libre para trasladarse al sector de El Olivar en Viña del Mar, una de las zonas más afectadas. El juvenil albo llevó ayuda y colaboró con al remoción de escombros.

Aquello quedó registrado en sus historias de Instagram, red social donde el canterano de 21 años inmortalizó su visita junto a otras personas que lo acompañaron en esta buena obra.

Cabe recordar que el sábado 3 de febrero el cuadro popular iba a disputar un partido amistoso con Independiente del Valle en el Estadio Sausalito, por la Copa Viña del Mar. Pero este fue suspendido el día viernes en medio del inicio de la emergencia.

Para aquel duelo Gutiérrez había entrado en la citación del entrenador Jorge Almirón. Es más, el plantel colocolino se encontraba concentrado en la Ciudad Jardín el día que comenzó toda la tragedia.

Captura de la historia de Bruno Gutiérrez en Instagram (@brunogutierrez5).

El complejo momento de Bruno Gutiérrez en Colo Colo

En el plano futbolístico, Bruno Gutiérrez tuvo un complejo inicio de año. Esto debido a que quedó fuera de la nómina final en la Selección Chilena Sub 23 para el Preolímpico de Venezuela. A este torneo fueron otros cinco jugadores del Eterno Campeón.

Ahora está en proceso de ganarse la confianza del técnico argentino y, de no ser así, podría ser enviado a préstamo. Además, desde esta temporada no podrá ayudar al equipo en el cumplimiento de la regla Sub 21.

La última temporada de Gutiérrez

En 2023 el defensor tuvo un positivo segundo semestre, donde jugó varios partidos seguidos como titular ante las lesiones de Óscar Opazo. En total disputó 18 compromisos, 15 de ellos desde la partida.

Eso sí, en la antepenúltima fecha del Campeonato Nacional fue protagonista de una torpe expulsión en un partido crucial contra Audax Italiano de visita en La Florida, por un planchazo a los 16 minutos del primer tiempo.