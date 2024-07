Por un momento se cayeron las negociaciones entre Colo Colo y Mauricio Isla. Luego del polémico cruce entre el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, y el propio futbolista.

Esto porque desde el cuadro popular habrían hecho varias ofertas al bicampeón de América, las que fueron rechazadas en un principio.

Tras el partido del domingo entre el Cacique y Unión Española, Mosa declaró: “Nosotros hicimos tres ofertas y las tres ofertas fueron rechazadas, así que nada, estamos viendo otras alternativas en este momento. La señal que da es que no quiere venir. Cuando uno rechaza tres ofertas y a todas las propuestas que mandamos dice que no, entendemos que no le interesa”.

Esto no le cayó nada bien al Huaso Isla, quien respondió a través de Instagram: “Increíble cuando quieren quedar bien, impresionante. Primero pedí que 70 millones, segundo que pedí 60 millones, tercero que pedí 50 millones y ahora que no quiero ir jajaja, más respeto”.

Y luego de varias horas de incertidumbre, finalmente ambas partes habrían hecho las paces y todo estaría enrielado para que en el Estadio Monumental vuelvan a avanzar por su segundo refuerzo de este mercado de invierno.

Por estos días Mauricio Isla se entrena en el Complejo Deportivo Juan Pinto Durán de la Selección Chilena. (Foto: Instagram)

Dani Arrieta le da esperanzas a Colo Colo

Así lo comentó anoche el periodista Daniel Arrieta en el podcast Media Punta, donde dio a conocer que aún estpa vigente la opción de Mauricio Isla a Colo Colo.

“Para mí lo de Isla todavía sigue vigente. Entiendo que en las últimas horas, yo no lo tengo confirmado, pero como que hicieron las paces Isla y Mosa”, indicó el reportero de TNT Sports.

“Está a la mano Mauricio Isla, eso es lo más rápido y simple para Colo Colo. Que lo pueden contratar ahora ya”, completó quien cubre el día a día de los albos.

¿Hasta cuándo tiene plazo el Cacique para fichar a Mauricio Isla?

El libro de pases cierra a las 23:59 horas del jueves 8 de agosto, un día hábil antes del inicio de la cuarta fecha (19) de la segunda rueda del Campeonato Nacional 2024.