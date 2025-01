Jugar en Universidad de Chile representa un sueño para muchos niños, pero pocos logran cumplirlo. Representar la camiseta azul y que tu hijo alcance la misma meta, una hazaña contada por pocos.

Lamentablemente, Felipe Reynero ve cómo su anhelo y el de su padre, Roberto, se esfuma con el tiempo. Luego de salir de Deportes Copiapó tras finalizar su contrato, esperaba un llamado de los azules, pero nunca llegó.

A sus 35 años, no desconoce que el deseo familiar resulta casi una utopía. Al menos, en este mercado de fichajes no avizora un acercamiento del club en el que su padre fue capitán.

Así lo expresó el atacante en conversación con BOLAVIP CHILE. La opción es cada vez más lejana. “Sí, obvio, porque sino ya hace rato se hubiesen contactado conmigo, pero yo sé que también es difícil”, lanzó.

En dicha línea, el delantero, destacado por ser una constante pesadilla de Colo Colo, aseguró que continúa buscando equipo. Su prioridad es jugar en la categoría de honor.

“La idea es seguir compitiendo a buen nivel, me gustaría seguir en Primera División. Si ya no aparece nada en Primera, estar en algún equipo de Primera B, que vaya a competir por algo, por poder subir”, explicó.

¿Alguna pista sobre su futuro? “Sé que hay varios equipos de la B que están interesados, pero de Primera División no me han dicho nada”, le reveló a este medio.

¿Un retiro en Universidad de Chile?

Finalmente, se refirió a la posibilidad de colgar los botines. Por el momento, no tiene ello en mente: quiere seguir soñando en su carrera. En la última temporada jugó 22 compromisos y anotó en cinco ocasiones.

“Todavía no, siento que todavía me queda tiempo para poder jugar. (…) Yo espero que no pase más allá de esta semana, ojalá de aquí al domingo ya tener algo más o menos concreto”, cerró.