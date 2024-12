Brayan Cortés finalmente no seguirá en Colo Colo. Pese a que hubo intenciones de la dirigencia de seguir contando con el “Indio” de cara a la temporada 2025, este decidió partir de Macul y ya baraja opciones en el extranjero.

Es por ello que desde Pedrero buscan incansablemente a un arquero que sea prenda de garantías tal como lo fue el iquiqueño, quien desde que tomó la titularidad en el pórtico albo, poco a poco fue ganando renombre e incluso hoy tomó la posta que dejó vacante Claudio Bravo en La Roja.

El nombre que más toma fuerza en el “Cacique” desde que se dio a conocer la salida del iquiqueño es el de Matías Dituro. El exportero de Universidad Católica que hoy milita en el Elche de España.

Si bien en Colo Colo también sonaron nombres bombásticos como los de Keylor Navas y Washington Aguerre, lo cierto es que es el excruzado quien más chances tiene de llegar a Macul y ya existen novedades sobre ese tema.

Daniel Arrieta revela importantes avances sobre Matías Dituro en Colo Colo

Durante la emisión del programa Pelota Parada de esta tarde, el periodista Daniel Arrieta reveló en qué está la posible llegada del portero de 37 años al cuadro de Macul.

“Matías Dituro sigue siendo para el cuerpo técnico y para la gerencia deportiva el candidato número uno. Es el que gusta, calza, entiendo que Daniel Morón ha hablado directamente con sus agentes para ver cómo se puede dar una negociación”, dijo en primera instancia.

Matías Dituro vendría por menos dinero al que fue ofrecido a Brayan Cortés en Colo Colo

Además, asegura que: “Al menos los términos del contrato y cómo se podría apurar la salida del jugador, porque le quedan seis meses de contrato, eso Daniel Morón lo tiene conversado porque tiene que presentarlo a la Comisión de Fútbol”.

Dituro: más barato que Cortés

También reveló que Dituro podría llegar por un salario menor al que le habrían ofrecido a Brayan Cortés: “Me dicen que el sueldo de Matías Dituro en España no está escapadísimo para lo que puede ofertar Colo Colo. Incluso, me dicen que le ofrecen menos de lo que le ofertaban a Brayan Cortés para renovar”.

“Y también, me marcaban que no es difícil la salida desde lo económico, no llega ni al millon de dólares, ni 500 mil dólares, incluso me dicen que podría ser menos. Lo que es bueno para Colo Colo”, añadió.

Finalmente, lo que más seduce en el “Cacique” según el comunicador, es que: “Matías Dituro, sobre todo por su nacionalidad chilena, no te resta un cupo de extranjero, es el que está más adelantado en esta carrera”.